Habla colombiana que fue víctima de racismo en Portugal

-Redacción Actualidad

Nicol Valentina Jiménez Quinayas, una joven caleña que vive en Portugal desde los cinco años, en entrevista con Blu Radio contó su versión de los hechos sobre los golpes que le dio un hombre en Portugal.

La agresión ocurrió en la ciudad de Oporto, Portugal, en la madrugada del domingo 24 de junio. Jiménez acababa de salir de San Juan, una celebración tradicional, y quedó en encontrarse con unas amigas en una parada de bus de la empresa STCP.

Según información recogida por Blu Radio, Ángela Patricia Quinayas, la madre de la joven, dijo que "mi hija las alcanzó ahí, pero la otra gente que hacía fila se molestó y le pidió que se saliera. Ella pidió perdón, y le preguntó a una señora si podía seguir adelante en la fila y ella le dijo que sí".

Cuando se abrieron las puertas del transporte público, un hombre que hacía parte de la empresa del bus la acusó de colarse en la fila.

Jiménez Quinayas, contó a Blu Radio que el sujeto le dijo “negra de mierda, tu aquí no entras, si quieres coger un bus vete para tu tierra”. Después de eso comenzó a golpearla, le dio dos puños y una patada en el rostro.

El hombre no habló con ella ni le pidió documentos para saber si era de otro país. “Mi portugués es perfecto. Ya ni el acento caleño lo tengo, pero cuando conozco a alguien me preguntan si soy de Brasil o África”, expresó la mujer en la entrevista.

El hecho también causó indignación porque, según la mujer, los testigos se dedicaron a grabar el hecho en vez de tratar de ayudarla. “Uno de los testigos habló conmigo el otro día y me pidió disculpas por no haber hecho nada y me contó detalles de los golpes que me dio”, señaló Jiménez.

La joven caleña añadió la descripción del acto racista. “Los dos puñetazos hicieron que me cayera al suelo de cara y cuando intenté levantarme, él me agarró otra vez e hizo que me golpeara contra el suelo y se quedó encima mío para que yo no me pudiera mover”. Sin embargo, la mujer trató de defenderse con las piernas.

Jiménez también aseguró que supo que el acto violento duró mucho tiempo porque en palabras de ella “la sangre ya estaba seca”. Cuando llegó la Policía, se levantó y se tomó una selfie para tener una prueba de lo ocurrido.

Describió a su agresor como un hombre de 30 o 35 años. Además, manifestó que lo denunció ese mismo día a las 8 de la noche. También aseguró que a los dos días de la agresión, por lo viral que se convirtió el hecho, diferentes personas comenzaron a enviarle la cuenta de Facebook del sujeto. Con esa información añadió el nombre del victimario a la denuncia.

La Presidencia de la República de Colombia emitió un comunicado en el que expresó que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaba y condenaba la agresión física y verbal que sufrió la colombiana.

Agregan que el Consulado de Colombia en Lisboa le ha brindado apoyo y compañía a Jiménez. La compatriota afirmó ese acompañamiento en la entrevista, pues dijo que el Consulado la contactó por medio de llamadas y correos electrónicos.