Habrá multas en la NFL si jugadores se arrodillan durante el himno nacional

Los propietarios de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos (NFL por sus siglas en inglés), decidieron multar a las franquicias cuyos jugadores se arrodillen durante los actos protocolarios de los partidos. En las dos últimas temporadas, varias estrellas de este deporte se arrodillaron durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policial, lo que generó el reproche del gobierno de Donald Trump y de la Fuerzas Militares del país.

“En esta temporada todo el personal de la liga y del equipo deberá ponerse de pie y mostrar respeto por la bandera y el himno”, aseguró Roger Goodell, comisionado general de la NFL en un comunicado. “El personal que elija no representar el himno puede permanecer en el vestuario hasta que se haya interpretado”, añadió.

La decisión se tomó en la reunión de primavera de la NFL en la que no se contó con la participación del sindicato de jugadores, por lo que no se conoce cómo responderán ellos a la nueva política. En abril, propietarios de los equipos se reunieron con los deportistas para discutir el tema y según material descubierto por The New York Times sobre el encuentro, mientras los atletas estaban concentrados en las sanciones, los ejecutivos se preocupaban por la publicidad negativa de las protestas.

Las manifestaciones dividieron la NFL entre quienes las apoyaban y aquellos que las consideraban inoportunas. Los jugadores fueron acusados de ser ‘poco patriotas’ e insultar los símbolos patrios. El comisionado Goodell señaló que “fue desafortunado que las protestas en el campo crearan una falsa percepción entre muchos de que miles de jugadores de la NFL no era patriotas. Esto no es y nunca fue el caso”.

Uno de los mayores críticos de las protestas fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien presionó a los dueños de los equipos para que sancionaran a los jugadores que se arrodillaran durante el himno. “Los aficionados al deporte nunca deberían adorar jugadores que no estén de pie frente al himno nacional de su país. la NFL debería cambiar sus políticas”, sentenció el mandatario en septiembre de 2017.

Sports fans should never condone players that do not stand proud for their National Anthem or their Country. NFL should change policy!