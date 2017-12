Hombre violó a su hija durante 20 años y la embarazó ocho veces

Redacción El Mundo

Daniel Bulacio empezó a violar a su hija cuando tenía siete años. Desde entonces y durante 20 décadas abusó de ella. Así lo estableció un tribunal de Argentina, que condenó al sujeto a 12 años y 8 meses de prisión por el abuso sexual agravado por el vínculo sanguíneo que había entre víctima y victimario.

De acuerdo con El País de España, la mujer, que hoy tiene 30 años, denunció el año pasado a su papá ante un grupo de médico de Termas de Río Hondo. Los profesionales conocieron los hechos e hicieron escalar el caso a la justicia.

El sujeto, de 58 años, finalmente fue sentenciado y condenado por el acceso carnal violento, después de que permaneciera 45 días prófugo de la justicia. Según la prensa local, nunca mostró estar arrepentido de su conducta delictiva.

Producto de las violaciones de la que era víctima, la mujer tuvo ocho hijos. Pruebas genéticas confirmaron que Bulacio era el padre de todos. La mujer relató que los abusos de su padre se intensificaron cuando ella cumplió 11 años, y su madre y hermanos se fueron de la casa porque Bulacio los echó. A los 14 años se convirtió en mamá.

"No me mandó a la escuela, no podía tener amigos, jamás me llevaron a una plaza o me regalaron unas zapatillas nuevas", afirmó la víctima. Según la mujer, otros parientes del hombre "hacen lo mismo con sus hermanas e hijas".

Una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de violencia sexual en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Los familiares de los menores son los principales victimarios.

“En Argentina se lanzó en noviembre de 2016 una línea telefónica para prevenir y combatir el abuso sexual infantil. En su primer año de funcionamiento, la línea recibió más de 3.576 llamadas y propició la apertura de 1.565 causas. Son, en promedio, cuatro casos de abuso por día”, agrega El País de España.