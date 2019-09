Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar chavista, quedó en libertad en España

- Redacción Internacional

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quedó en libertad provisional este lunes luego de que la justicia española, que lo mantenía preso desde abril de este año, rechazó extraditarlo a Estados Unidos.

Carvajal conocido como "El Pollo", quien fue despojado de su grado después de haber reconocido en febrero a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, fue detenido en abril en Madrid -a donde había llegado tras huir en un barco desde su país a la República Dominicana- por orden de Estados Unidos. Vea también: El general chavista Hugo Carvajal, detenido por narcotráfico en España

El gobierno estadounidense acusa a Carvajal de querer “inundar” su país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente con la “ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. La Fiscalía de Nueva York lo acusó en 2011 de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, destacando un embarque de 5,6 toneladas transportadas de Venezuela a México en 2006. Además, la corte del distrito sur de Nueva York acusa a Carvajal de ser miembro desde 1999 de la organización de narcotraficantes "El Cartel de los Soles", compuesta por oficiales venezolanos de alto rango. Según dijo el fiscal de Nueva York, Geoggrey Berman, en el momento de su arresto, el militar podría haber sido condenado a una pena entre diez años y cadena perpetua en Estados Unidos.

Aunque la Fiscalía española apoyaba su extradición a Estados Unidos, la Audiencia Nacional, que actúa como la corte nacional de España, acordó dejarlo en libertad provisional con restricciones para salir del país, además de fijarle comparecencias quincenales. El tribunal no dará a conocer las razones que tuvo para rechazar la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos sino hasta el martes. Sin embargo, la liberación del exjefe de inteligencia de Chávez se hizo de inmediato.

Carvajal dejó la prisión de Estremera (situada a 75 kilómetros de Madrid) una vez que el centro recibió la notificación del tribunal español. A la salida se encontró con su familia, que le estaba esperando a la entrada del centro penitenciario. Según Carvajal, las acusaciones de Estados Unidos carecen de fundamento y responden a una motivación política, ya que el gobierno estadounidense busca “sacarle información sobre el gobierno de Chávez”, comunicó su abogada.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo la defensora de Carvajal ante el tribunal, y agregó que todos los que pueden testificar en un proceso contra él “están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba las órdenes directas a mí”.

Antes de ser detenido en Madrid, Carvajal confesó en sus redes sociales que tenía la intención de colaborar con información que condujera a la caída del gobierno de Nicolas Maduro. “Nada hago publicando las redes de narcotráfico del alto Gobierno cuando dicha información debe estar, exclusivamente, en manos de órganos capaces de investigarlo. Nada hago publicando a los testaferros de los dirigentes del PSUV y sus activos en el extranjero cuando dicha información debe estar en manos de agencias que investiguen la legitimación de capitales en Estados Unidos, Europa, Líbano, Dubai y Hong Kong”.

Carvajal, que se declara ahora seguidor del opositor Juan Guaidó (reconocido por muchos países como presidente encargado de Venezuela), aseguró sentirse perseguido tanto en Estados Unidos como en Venezuela por el presidente Maduro, con quien también sirvió un tiempo como jefe de la contrainteligencia militar: “A Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, dijo. El exgeneral apoya una transición pacífica en Venezuela para que Maduro salga del poder e indicó que ayudará a las autoridades para lograr este fin a cambio de que entiendan su situación y el “peligro” en el que se encuentra.

“Con la vista puesta en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con la plena intención de contribuir a los altos intereses nacionales de la que considero mi segunda patria, España, deposito mi confianza en los jueces españoles, independientes y profesionales, con los que colaboraré sin reservas”, declaró Carvajal.