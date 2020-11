El huracán Eta, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y considerado como “extremadamente peligroso”, tocó tierra este martes en la costa noreste de Nicaragua, una de las zonas más vulnerables y empobrecidas de este país, habitada principalmente por afrodescendientes e indígenas miskitos.

Eta tocó tierra cerca de Puerto Cabezas y luego de estar a punto de escalar a la categoría 5 durante la pasada noche, con vientos en el límite de los 250 km/h, bajó un poco su intensidad para tocar tierra en Nicaragua.

Se prevé que este sistema salga al mar al noroeste del Caribe el jueves por la noche o el viernes, tras causar intensas lluvias con fuertes vientos que han dejado daños materiales, sin víctimas de momento, según las autoridades nicaragüenses.

Primeros daños materiales, sin víctimas

El codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) de Nicaragua, Guillermo González, dijo en una comparecencia de prensa en Managua que entre los daños materiales se encuentran la caída de postes y tendido de energía eléctrica y telecomunicaciones, árboles, así como el desprendimiento de techos de zinc de las viviendas.

Además, inundaciones en calles y crecida de ríos en comunidades de la RACN, una zona pantanosa y poco poblada para su extensión (cerca de 500.000 habitantes), similar en tamaño a El Salvador, y habitada en su mayoría por indígenas miskitos y mayagnas y la más pobre del país.

“Hasta el momento no tenemos daños humanos reportados”, destacó el funcionario, quien anunció que ofrecerán una evaluación de los daños “a medida que vaya avanzando el huracán”.

Las autoridades nicaragüenses aseguraron que 30.000 ciudadanos se encuentran refugiados en iglesias, escuelas y casas seguras.

No obstante, lugareños han dicho a Efe que no tenían información sobre el huracán y tampoco fueron alertados a tiempo.

Claman por alimentos y frazadas

Además, en los centros de albergues no hay alimentos, ni camas, ni sábanas suficientes para los refugiados, según constató Efe en las comunidades aledañas a Río Wawa, que conecta a todas las ciudades del Caribe norte con Bilwi o Puerto Cabezas, y donde no hay acceso por la crecida del río.

Una de las lugareñas, Miryam Pasquier, dijo a Efe que la están “pasando mal” en el albergue en el que se encuentra con otras 20 personas, porque no hay agua y no pueden ir a sus casas debido a los fuertes vientos.

“No tenemos comida, no tenemos agua, no tememos (otra) ropa. No tenemos nada”, dijo, por su lado, Florencia Salvador Francis, una mujer indígena que vive a orillas del río Wawa y se encuentra en un refugio en un colegio.

Ambas mujeres clamaron por alimentos, frazadas y medicinas, así como plásticos para protegerse de las lluvias.

Según la Unicef, Eta pondrá en riesgo a cerca de medio millón de menores en Nicaragua.

Unicef precisó que tiene preparados 3.000 kits de higiene familiar, 3.000 recipientes de agua, 87 cajas de tabletas para desinfección para tratar aproximadamente 3.400 m3 de agua y 50 pruebas de cloro para monitorear la calidad del agua con capacidad para hacer 12.000 pruebas.

Esperan su debilitamiento en tierra

El director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Marcio Baca, explicó que esperan que Eta se mueva hacia el noroeste al final del día, con una disminución de la fuerza de sus vientos una vez que el centro del huracán se desplace hacia el interior de Nicaragua.

Y que mañana, en horas de la tarde, y ya debilitado a una depresión tropical, atraviese la frontera con Honduras.

Sus efectos en determinadas zonas de Centroamérica pueden ser marejada ciclónica, vientos potencialmente catastróficos y lluvias intensas que pueden ocasionar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Eta se convirtió en huracán “mayor” este lunes al pasar a la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de huracanes y en poco tiempo escaló a la 4, mientras se aproximaba por el Caribe a Nicaragua.

Eta es el décimo tercer huracán que golpea el Caribe de Nicaragua en los últimos 13 años, y el segundo más destructivo, sólo superado por Félix (2007), según los registros oficiales.