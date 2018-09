Huracán Florence baja a categoría 2 pero sigue siendo extremadamente peligroso

El peligroso huracán Florence se aproximaba este jueves a la costa este de Estados Unidos para descargar sus fuertes lluvias y vientos que podrían provocar graves inundaciones en la zona, advirtieron las autoridades. Durante la mañana se degradó a categoría 2, avanzaba sobre el océano Atlántico con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, según el boletín del Centro Nacionalde Huracanes (NHC).

De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra en los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia a última hora de este jueves o en la madrugada del viernes. Las órdenes de evacuación alcanzan a unas 1,7 millones de personas en esos tres estados, que ya declararon el estado de emergencia al igual que Maryland y el distrito federal, Washington DC, más al norte.

El huracán se encontraba a 325 km al este sureste de Wilmington, un balneario de Carolina del Norte de poco más de 300.000 habitantes, y se desplazaba a 28 km/h hacia el continente.

Las calles estaban casi desiertas, los supermercados vacíos y las estaciones de gasolina no tenían combustible. Los comercios y viviendas permanecían protegidos por tablones de madera. "Wilmington está blindado", "Flo, no eres bienvenida aquí", se podía leer frente al bar Tavern Law.

El NHC prevé que el ciclón será "muy peligroso" cuando se acerque a la costa el jueves y el viernes y alertó sobre el peligro de inundaciones. El volumen de los vientos del ciclón creció y podrían barrer una superficie más vasta que la inicialmente prevista.

- Madre naturaleza -

Los llamados a evacuar se multiplicaron el miércoles. "Mañana puede ser demasiado tarde. No esperen a último minuto", advirtió Brenda Bethune, alcaldesa de Myrtle Beach, el célebre balneario de la costa de Carolina del Sur.

"Es imperativo que todos sigan las órdenes locales de evacuación", dijo el presidente Donald Trump, que publicó más temprano en Twitter un video instando a la gente a "no jugar" con este huracán. "Proteger la vida es la prioridad más absoluta", agregó desde la Casa Blanca.

We are completely ready for hurricane Florence, as the storm gets even larger and more powerful. Be careful!