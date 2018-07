Imran Khan reclama la victoria en las elecciones de Pakistán

Tras horas de incertidumbre en Pakistán El excampeón de cricket Imran Khan reivindicó este jueves 26 de julio la victoria de su partido en las elecciones legislativas celebradas en el país. Conocido a nivel nacional como un "playboy" defensor de un Estado del bienestar islámico, Khan revindicó la victoria desde su sede de campaña.

"Tuvimos éxito y recibimos un mandato", declaró Irman Khan, 65 años, en una declaración televisiva desde su sede de campaña en Bani Gala, a unos kilómetros de Islamabad.

Casi 24 horas después del cierre de los colegios electorales, la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) no comunicó los resultados oficiales. A pesar de eso, centenares de partidarios celebraron la victoria de Khan, que durante la campaña prometió forjar un "nuevo Pakistán". Las sospechas de un apoyo solapado de los militares al excampeón de crícket ensombrecen el proceso electoral paquistaní.

Las proyecciones de todas las televisiones daban como ganador de las elecciones legislativas al Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de la exestrella del críquet Imran Khan, con 100 escaños como mínimo. Para formar gobierno se necesita una mayoría de 137 diputados. La Comisión Electoral Paquistaní (ECP) achacó esta lentitud a problemas técnicos relacionados con el uso de un nuevo sistema electoral. Le puede interesar: Caos electoral en Pakistán

"Estas elecciones no están amañadas [...] Son justas y transparentes en un 100%", afirmó su director, Sardar Muhammad Raza, en una conferencia de prensa, la tercera de la ECP en esta surrealista noche electoral. Raza no dijo cuándo las autoridades podrán anunciar resultados. Algunos medios sugirieron que no sería hasta el jueves por la noche.

El miércoles por la noche, la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), en el poder los últimos cinco años, anunció que rechazaba "íntegramente los resultados [...] a causa de irregularidades claras y masivas" y denunció que se hicieron conteos "sin la presencia de nuestros agentes electorales". Su dirigente, Shahbaz Sharif, hermano del ex primer ministro Nawaz Sharif, actualmente encarcelado por corrupción, había denunciado en una rueda de prensa unos "fraudes tan flagrantes que todo el mundo se puso a llorar".

We will use all political and legal options for redressal of these glaring excesses. This is an outright rigging and the results based on massive rigging will cause irreparable damage to the country.