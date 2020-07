Julieth Carranza, estudiante atrapada en Argentina, buscó ayuda de la cónsul María Clara Rubiano para acceder a un vuelo humanitario, pero la respuesta de la funcionaria fue de todo menos alentadora. “Esta es una experiencia difícil… espero les deje la enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza”, le dijo.

En redes sociales comenzó a circular la imagen de un chat entre Julieth Carranza, estudiante colombiana de 20 años que reside actualmente en Argentina, y la Cónsul de Colombia en Buenos Aires, Maria Clara Rubiano, que muestra una respuesta indolente por parte de la funcionaria a una solicitud de ayuda urgente.

Carranza recibe dinero de sus padres para sobrevivir y estudiar en Argentina, pero luego de que su madre perdiera su trabajo por la pandemia de coronavirus su condición económica ha empeorado. Su padre, quien ahora mantiene a su familia, envía los recursos que puede, pero no son suficientes, según comentó la joven quien recalca que no quiere pedirle más dinero a su familia lamentando la situación en la que se encuentran. Por ello, Carranza le solicitó a Rubiano que la ayudara a acceder a un vuelo humanitario para regresar a Colombia y continuar con sus estudios en el país.

“Mis familiares (tíos y primos) al ver mi estado (le) dijeron a mis papás que entre todos me pagan el vuelo de regreso ya que empiezan a temer por mi integridad. Le pido por favor lea este mensaje y me pueda ayudar. Dios la bendiga”, dijo Carranza en un mensaje, “sé que es un mensaje largo, pero le ruego que entienda mi desesperación y pueda ayudarme ya que no sé qué más hacer”, agregó. Sin embargo, la respuesta de la Cónsul no fue de ayuda.

“El hecho de escribir mucho no cambia tu situación. Tú sabes que hay pocos vuelos y no se puede mandar a todo el mundo. Tratamos de hacer lo mejor posibles. Esta es una experiencia difícil que espero le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza. Tu solicitud será tenida en cuenta”, respondió Rubiano.

El mensaje de la Cónsul fue calificado de indolente por muchos tuiteros que comenzaron a cuestionar sus calificaciones para el cargo. Según su perfil en Función Pública, Rubiano cuenta apenas con básica secundaria y estudios de corredora pública en Argentina. Además, fue demandada en 2018 por nulidad electoral al no contar con la carrera diplomática para el cargo al que recién había sido nombrada: Primer Secretario de Relaciones Exteriores del Consulado General de Colombia en Buenos Aires.

Una estudiante desesperada por la situación que vive en Argentina consecuente de la pandemia, acude a la cónsul MARIA CLARA RUBIANO RIVADENEIRA para solicitarte ayudar para embarcar en un vuelo humanitario a Colombia (Como regresó Borré y Quintero al país) y esta es la respuesta pic.twitter.com/dGLfgWUHar — Delvalle (🏡) 🌎 (@TatanDelvalle) July 2, 2020

Carranza le mostró a El Espectador que la conversación con Rubiano no terminó ahí.

“No creo que por ser estudiantes no tengamos necesidades, y si es que por ser estudiantes no podemos recurrir a ustedes como cónsules en otro país, ¿entonces a quién? Gracias de todas maneras”, contestó la joven estudiante quien compartió los pantallazos de la conversación con la Cónsul con un grupo de colombianos estancados en Argentina que, al igual que ella, esperan regresar pronto a casa.

En el chat llovieron críticas y comentarios severos a Rubiano. “Lamentablemente muchos tienen esos cargos por palanca y pocos son profesionales”, dijo uno de los miembros del grupo.

Rubiano tuvo acceso a esos comentarios y se los reenvió a Carranza recriminándole por el hecho de compartir su conversación.

“Qué lastima que no entendiste mi mensaje”, dijo Rubiano.

“Compartí lo que me dijo porque me sentí realmente mal. ¿Cómo me dice que con estudiar no alcanza? ¿Cree que vine a estudiar por capricho? Ha sido para mí difícil dejar a mi familia, mi país, mis cosas, para poder lograr un sueño que en Colombia me es imposible cumplir”, contestó Carranza.

“No, no alcanza. Porque hay que tener fortaleza para luchar por los sueños, armar una vida, aprender, crecer. De quedarse en la superficie de los problemas. De eso hablaba. Es más fácil decir que hay una hp (sic) que no oye. Por suerte hay gente que piensa distinto”, declaró la Cónsul Rubiano.

El Espectador se comunicó con Rubiano y con el servicio consular en Buenos Aires inmediatamente para conocer su postura, pero los mensajes fueron ignorados y fuimos redirigidos a Cancillería, donde están estudiando el caso.

Según comentó Carranza, en el grupo en el que se encuentra hay otros 70 colombianos que también esperan regresar a casa. La Cancillería de Colombia, en cabeza de Claudia Blum, se ha hecho cargo de la gestión de vuelos de carácter humanitario, que permiten el retorno al país de aquellos colombianos que por la emergencia generada por el COVID-19 no han podido regresar. Blum informó que, a la fecha y en más de 150 vuelos de este tipo, han retornado al territorio nacional más de 22.000 connacionales y que se espera que en la próxima semana lo hagan cerca de mil más.

Entre los vuelos programados para las próximas semanas hay uno agendado desde Argentina para el 25 de julio; los otros, que comenzarán a realizarse el 13 de julio son para colombianos procedentes de España, Australia, Perú, Chile, Estados Unidos, México, Francia y Suiza.