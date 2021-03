Inicia el juicio contra el expolicía acusado del asesinato de George Floyd

El juez estadounidense Peter Cahill imputó este jueves al expolicía acusado por la muerte de Goerge Fliyd, Derek Chauvin, por el cargo de asesinato en tercer grado.

El juicio por la muerte George Floyd por fin empezó en Estados Unidos, luego de varios retrasos. El juez estadounidense Peter Cahill imputó este jueves al expolicía Derek Chauvin con un nuevo cargo, de asesinato en tercer grado por un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en todo Estados Unidos. Cahill, juez de distrito del condado de Hennepin, tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo estatal de Minesota optara el miércoles por no aceptar una apelación de la defensa de Chauvin frente a este nuevo cargo.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Minesota resolvió que Cahill debía reconsiderar la acusación de asesinato en tercer grado, que fue rechazada en octubre. Con esta nueva imputación, Chauvin afronta los cargos de asesinato en segundo y tercer grado, y de homicidio en segundo grado.

Ese día el juez afirmó: “Siendo realistas, no vamos a llegar a ninguna selección del jurado. No tendremos una respuesta sobre la apelación de la fiscalía hasta al menos mañana. Así que, a menos que alguna de las partes se oponga, voy a despedir a nuestros jurados y comenzar todo mañana con la selección del jurado”.

El exagente blanco fue grabado el pasado 25 de mayo por cámaras de seguridad y móviles de transeúntes mientras presionaba su rodilla 8 minutos y 46 segundos contra el cuello de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y falleció asfixiado.

Con la admisión del tercer cargo el jurado tendrá en el futuro una nueva opción bajo la que condenar a Chauvin, si considera que sus acciones no suponen un asesinato en segundo grado. Un asesinato en segundo grado supone que no ha sido premeditado pero que había intención de matar, mientras que en tercer grado indica que no tenía dicha intención o que hubo una negligencia que acabó en la muerte de la víctima.

De ser condenado por asesinato en segundo grado, el expolicía podría afrontar una pena de entre 11 y 15 años de prisión, aunque la máxima es de hasta 40 años; mientras que el cargo de asesinato por tercer grado puede suponerle 25 años en la cárcel y el de homicidio en segundo grado, 10 años, aunque normalmente solo se cumplen 5 años.

Este jueves es el tercer día de selección del jurado para el juicio contra Chauvin, de 44 años, que se espera que comience el próximo 29 de marzo con la apertura de los argumentos orales.

Hasta ahora se han elegido a cinco miembros del jurado que estará compuesto por doce personas, con cuatro de reemplazo. Los seleccionados son cuatro hombres (tres blancos y un negro) y una mujer de color, según medios de comunicación que no han especificado la raza de ella.

Junto a Chauvin hay otros tres exagentes de policía - Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao- acusados de complicidad en asesinato y homicidio de segundo grado, y cuyo juicio se espera que comience el próximo verano. Los cuatro están en libertad bajo fianza.