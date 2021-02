El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que Irán comenzó la producción de uranio metal, un material que puede usarse para formar el núcleo de un arma nuclear. Esta representa una importante violación al acuerdo nuclear de 2015.

Un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, al que tuvo acceso The Wall Street Journal, señaló que Irán había cometido una grave violación al Acuerdo Nuclear de 2015 tras comenzar la producción de uranio metal.

“El Director General Rafael Mariano Grossi informó hoy a los Estados Miembros del OIEA sobre los desarrollos recientes relacionados con las actividades de I + D de Irán sobre la producción de uranio metálico como parte de su objetivo declarado de producir combustible para el Reactor de Investigación de Teherán”, dijo la OIEA en un comunicado.

Las claves (si está de afán):

El asunto es sensible porque el uranio metal puede usarse para fabricar armas nucleares.

Las naciones firmantes del Acuerdo Nuclear de 2015 han recordado que “Irán se comprometió a no participar en la producción de uranio metálico ni a realizar investigación y desarrollo sobre metalurgia de uranio durante 15 años”.

Irán defiende que su producción de combustible con metal de uranio no viola el acuerdo nuclear de 2015, y que necesita el uranio metal para sus reactores.

La OIEA, basada en Viena, “verificó 3,6 gramos de uranio metal en la planta de Isfahán” el pasado 8 de febrero. La producción habría comenzado dos días antes.

El gobierno iraní había advertido en diciembre de 2020 que comenzaría con la producción de uranio metal en los próximos cinco meses y el Parlamento aprobó la iniciativa, lo que dejó a los diplomáticos occidentales alarmados.

¿Por qué ahora?

Vipin Narang, ingeniero químico y profesor asociado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, señaló que le resultaba difícil imaginar que el gobierno iraní pudiera usar el uranio metal con objetivos civiles. Induce que esta puede ser una maniobra de Teherán para presionar a la administración de Joe Biden por una reunión de urgencia.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, le ha recordado a Biden que “la ventana de la negociación se está cerrando rápidamente”. Irán ha dicho que las sanciones que impuso el expresidente Donald Trump después de que se retiró del acuerdo en 2018, deben eliminarse primero con una verificación del gobierno.

“Están intentando todo lo que pueden, sin cruzar ninguna línea roja para Estados Unidos o Israel, para captar los titulares y llamar la atención y así impulsar el alivio inmediato de las sanciones porque todavía están sufriendo un colapso económico”, le dijo Richard Goldberg, un ex asistente de Trump en la Casa Blanca que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional, a The New York Times.

Le puede interesar: La crisis nuclear de Irán, ¿qué está en juego?

Sin embargo, el presidente Biden no ha cedido a las presiones de Irán y ha exigido que Teherán detenga por completo su programa de enriquecimiento de Uranio. En una entrevista televisada antes del partido del Super Bowl el pasado domingo, Biden señaló que no pensaba levantar las sanciones contra Irán hasta que pararan su enriquecimiento de uranio antes.

“Realmente podríamos terminar tropezando con una crisis que ninguna de las partes quiere”, dice Narang.

Este anuncio llega un mes después de la reanudación por parte de Teherán del enriquecimiento de uranio al 20 %.

El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) que firmaron en 2015 Irán y seis grandes potencias (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) incluye una prohibición de 15 años en lo que respecta a “la producción o adquisición de metales de plutonio o de uranio y sus aleaciones”.

Le recomendamos: El mundo ama a Biden, pero está perdiendo la confianza en EE. UU.