Irán no asistirá a las conversaciones con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear

Esta semana, las potencias europeas podrían pedirle a la OIEA que le exija a Irán una disminución de sus ejercicios nucleares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señaló que el gobierno no está dispuesto a reunirse con Estados Unidos para dialogar sobre el futuro del Acuerdo Nuclear de 2015 en las conversaciones que había mediado la Unión Europea. La razón, según Teherán, es porque Washington no ha hecho lo suficiente para levantar las sanciones que hay contra el país.

“Considerando las posiciones y acciones recientes de Estados Unidos y tres países europeos, la República Islámica de Irán no considera que este sea el momento de celebrar una reunión informal propuesta por el coordinador europeo del Consejo de Seguridad de la ONU. No ha habido cambios en la posición del comportamiento de Estados Unidos todavía”, dijo Saeef Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán.

El gobierno de Joe Biden había señalado que haría lo necesario para levantar las sanciones, pero luego de que los dos países fueran a la mesa de negociaciones y no antes. No se sabe si la Unión Europea podrá mantener las mediaciones para plantear una nueva reunión en el futuro próximo.

Estados Unidos “ni siquiera anunció su voluntad de cumplir con sus obligaciones” y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este pacto, agregó el vocero iraní.

Esta semana, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) se reunirá en Viena, en donde las potencias europeas junto a Estados Unidos podrían presentar una moción de censura para pedirle al organismo que exija una disminución de sus ejercicios nucleares.

Un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, al que tuvo acceso The Wall Street Journal hace dos semanas, señaló que Irán había cometido una grave violación al Acuerdo Nuclear de 2015 tras comenzar la producción de uranio metal.

“El Director General Rafael Mariano Grossi informó hoy a los Estados Miembros del OIEA sobre los desarrollos recientes relacionados con las actividades de I + D de Irán sobre la producción de uranio metálico como parte de su objetivo declarado de producir combustible para el Reactor de Investigación de Teherán”, dijo la OIEA en un comunicado.

El asunto es sensible porque el uranio metal puede usarse para fabricar armas nucleares. Las naciones firmantes del acuerdo nuclear han recordado que “Irán se comprometió a no participar en la producción de uranio metálico ni a realizar investigación y desarrollo sobre metalurgia de uranio durante 15 años”. Irán, sin embargo, defiende que su producción de combustible con metal de uranio no viola el acuerdo nuclear de 2015, y que necesita el uranio metal para sus reactores.

