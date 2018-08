Irán y Estados Unidos: ni guerra, ni tregua

El ayatolá (guía supremo de Irán), Alí Jamenei, descartó toda posibilidad de una guerra y también cualquier tipo de negociación con Estados Unidos tras el restablecimiento de las sanciones por parte de Washington.

Las declaraciones del ayatolá Jamenei aumentaron la presión sobre el presidente, Hasan Rohani, quien enfrenta varios problemas para responder al desplome de la moneda nacional, el rial, y a las recientes manifestaciones contra la inflación y la corrupción.

(Le puede interesar: Lo que hizo que Trump dejara el acuerdo nuclear con Irán)

El superior religioso, Jamenei, también parece descartar cualquier esperanza en cuanto a un diálogo con Washington, después del retiro unilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, del acuerdo nuclear iraní alcanzado en 2015, seguido por el restablecimiento de las sanciones económicas del país norteamericano desde la semana pasada.

"Dirigentes estadounidenses han estado hablando descaradamente de nosotros en los últimos tiempos. Además de las sanciones, hablan de guerra y de negociaciones", dijo en su cuenta de Twitter en inglés.

"Déjenme decir a este respecto algunas palabras al pueblo: NO HABRÁ GUERRA, NI NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS", añadió Jamenei.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S..