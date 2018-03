Islandia se une al boicot diplomático del mundial de Rusia

Tres meses antes de que comience el mundial de fútbol en Rusia estalló una crisis diplomática entre los gobiernos de países participantes del torneo. La supuesta autoría del gobierno ruso en el ataque al exespía Serguëi Skripal en suelo británico, detonó una grave tensión diplomática de gobiernos europeos con el país anfitrión. Esta mañana políticos islandeses afirmaron que no asistirán a la cita mundialista mientras los rusos no colaboren a la investigación del caso.

¿Qué hay detrás del envenenamiento del exespía ruso en el Reino Unido?

“El gobierno de Islandia ha decidido solidarizarse con el Reino Unido y otros estados de Occidente y unirse a su respuesta coordinada al ataque químico de Salisbury en Inglaterra a principios de este mes. El ataque constituye una grave violación del derecho internacional y amenaza la seguridad y la paz en Europa”, señaló el gobierno islandés en un comunicado.

Islandia, país que hará su debut en el mundial el 16 de junio, interrumpió los diálogos bilaterales con el gobierno ruso. El Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gundlaugur Thor, señaló que “Islandia se solidariza con Reino Unido por el ataque de Salisbury tomando medidas diplomáticas contra Rusia. Se propuso el diálogo bilateral de alto nivel con Rusia, lo que resulta en líderes islandeses no asistirán a la Copa del Mundo de la FIFA. Instamos a Rusia cooperar con la investigación”.

#Iceland stands in solidarity with #UK over #SalisburyAttack taking diplomatic measures against #Russia. High-level bilat dialogue w/Russia postponed resulting in Icelandic leaders not attending @FIFAWorldCup. We urge Russia to cooperate w/the investigation & @OPCW @ForeignOffice