Israel bombardea la Franja de Gaza y Hamás le responde con cohetes

AGENCIAS

La tensión en la Franja de Gaza crece con el paso de las horas y amenaza con desbordarse. La aviación israelí comenzó este viernres una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza, informó el Ejército en un comunicado.

Aviones y tanques israelíes bombardearon este viernes "objetivos militares en toda la Franja de Gaza" en respuesta a "disparos" contra tropas israelíes cerca de la frontera con este enclave palestino, indicó el ejército en un comunicado.

Los tiros contra los soldados israelíes ocurrieron durante "violentos disturbios a lo largo de la valla de seguridad" que marca la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, afirmó el ejército. Un poco antes, el ministerio de Sanidad palestino de Gaza anunció la muerte de dos palestinos por fuego israelí.

Según un balance del ministerio de Sanidad, dos palestinos murieron cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, durante un ataque contra un puesto de vigilancia de Hamas, el movimiento islamista que gobierna en Gaza.

Ver más: Cometas, los aviones de guerra de los palestinos

Un tercer palestino fue abatido por el ejército israelí en Rafah, también en el sur de este enclave palestino.

Un portavoz de las fuerzas armadas israelíes informó en un comunicado que aviones y tanques israelíes bombardearon este viernes "objetivos militares en toda la Franja de Gaza" en respuesta a disparos contra tropas israelíes cerca de la frontera con el enclave palestino.

Los disparos se produjeron durante "las violentas protestas a lo largo de la valla de seguridad", presente en la frontera entre Gaza e Israel, aseguró el ejército israelí, en respuesta al anuncio de dos palestinos muertos hecho poco antes por el ministerio de Sanidad gazatí.

Desde el pasado 30 de marzo, los palestinos se manifiestan con regularidad en la zona fronteriza para denunciar el bloqueo impuesto por las autoridades israelíes a Gaza y exigir el retorno de los refugiados palestinos expulsados de Palestina en 1948 con la creación del estado de Israel.

Ver más: Polémica por ley que declara a Israel "estado nación judío"

Más de un centenar de palestinos fueron abatidos por el ejército israelí durante las confrontaciones que empezaron a finales de marzo. Ningún israelí falleció en los últimos meses de conflicto.

El pasado fin de semana tuvo lugar la peor confrontación entre Israel y Hamas desde la guerra de 2014.

Desde hace poco más de una semana, Israel endureció su respuesta militar ante el lanzamiento de cometas y globos incendiarios desde Gaza, que incendiaron 2.600 hectáreas en territorio israelí, según el estado judío. Soldados israelíes dispararon contra personas que lanzaban estos artefactos durante los últimos días.

Hamás responde

A las pocas horas de los bombardeos, tres proyectiles fueron lanzados el viernes por la noche de la franja de Gaza hacia el territorio israelí, dos de los cuales fueron interceptados en vuelo, anunció el ejército israelí en un comunicado.

El ejército no precisó donde explotó el tercer proyectil. Según la radio pública israelí, alcanzó un campo en territorio israelí sin causar víctimas ni daños, mientras la aviación israelí continúa sus ataques en la franja de Gaza, donde cuatro palestinos murieron.

Llamado desesperado de la ONU

El enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, pidió el viernes a Israel y al Hamas "alejarse del precipicio" luego de una ola de violencia en la franja de Gaza que costó la vida a cuatro palestinos.

"Cada quien en la franja de Gaza debe alejarse del precipicio. No la semana próxima. No mañana. INMEDIATAMENTE", escribió Mladenov en su cuenta Twitter. "Los que quieren provocar una guerra entre palestinos e israelíes no deben lograrlo", agregó.

Ver más: El bombardeo israelí más violento en la Franja de Gaza

La situación puede empeorar, pues Israel advirtió que reaccionará "con mucha más fuerza" contra Hamas si el movimiento islamista continúa con sus disparos de cohetes desde la Franja de Gaza hacia el Estado hebreo, advirtió el viernes el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman.

"Si Hamas continúa con sus disparos de cohetes, Israel reaccionará con mucha más fuerza de lo que ellos [los dirigentes de Hamas] piensan", avisó el ministro en un comunicado.