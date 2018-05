Israel da plazo de 14 días al director regional de HRW para que deje el país

El gobierno de Israel dio un plazo de dos semanas al director regional de la ONG Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, para que se vaya del país y le acusó de "ser un activista que apoya" el movimiento de boicot, una decisión criticada hoy por otras organizaciones de derechos humanos.

"El ministro del Interior Aryeh Deri, así lo ha decidido siguiendo una recomendación del ministro de Asuntos Estratégicos Guilad Erdan, que incluye información sobre las actividades de Shakir durante años", señaló al respecto la Autoridad de Inmigración y Fronteras israelí en un comunicado.

Deri señaló que "es inconcebible que un activista del boicot reciba permiso para estar en Israel y pueda así actuar de cualquier manera posible para dañar al Estado. Trabajaré para sacar a este tipo de gente de Israel", mientras que Erdan aseguró que están "mostrando la cara real de los activistas del boicot".

HRW expuso que la decisión se basa en un expediente con las actividades de Shakir en la última década, en su mayoría durante sus trabajo en esa organización, y que se ha tomado un año después de que el Ministerio del Interior le diera un permiso de trabajo como experto extranjero, después de rechazarlo inicialmente. El director de HRW en Israel se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Twitter.

Breaking: Israel has ordered me deported after compiling 7-pg intel dossier on me. 1st time in @hrw history Israel orders official out. Year ago it denied work permit before reversing, accusing us of 'propaganda'. Now its BDS. Real aim to muzzle dissent. https://t.co/Yn5ErGCiRi pic.twitter.com/OVr8A7dhNL