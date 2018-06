Italia insiste en no recibir inmigrantes y cierra sus puertos

El nuevo gobierno italiano cambió radicalmente su política dentro de la Unión Europea y no sólo amenaza con inmovilizar los barcos humanitarios sino que impide que lleguen a sus puertos cargados de inmigrantes, en una nueva estrategia que ha puesto a temblar a toda Europa.

Esta vez, es una ONG alemana, Lifeline, la que está en el centro de la polémica. "La embarcación ilegal 'Lifeline' se encuentra en aguas maltesas con su carga de 239 migrantes. Para garantizar la seguridad de la tripulación y de los pasajeros, solicitamos que Malta abra sus puertos", pidió este viernes en un tuit el ministro del Interior, Matteo Salvini.

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.

Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.

Mai più in mare a trafficare.