Jaime Bayly lamenta que plan para matar a Maduro hubiera fallado

-Redacción Internacional

¿Hubo no atentado contra Nicolás Maduro? La pregunta sigue en el aire. El pasado domingo 5 de agosto, en tiempo récord, la Fiscalía de Venezuela detuvo a seis presuntos autores materiales del supuesto atentado que, según sus las investigaciones del propio gobierno, se habría perpetrado con dos drones cargados con explosivos.

De momento, el Gobierno que dirige Maduro, no ha mostrado las pruebas contundentes que dice tener, pero insiste que durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), hubo un intento de "magnicidio".

En las últimas horas, varios hechos mantienen lo sucedido en el ambiente. Resulta que, en su programa de televisión del pasado lunes, el periodista peruano, Jaime Bayly, aseguró que dé ante mano tenía conocimiento de la existencia de un plan orquestado para asesinar a Nicolás Maduro. Lea también: Estados Unidos dice que investigará atentado a Maduro si hay pruebas

"Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes me llamaron y me invitaron a una reunión, yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui, los escuché y me dijeron: 'el sábado vamos a matar a Maduro con drones'. Yo les dije, hágale, vamos para delante".

Según Bayly, el plan falló porque "quienes operaban los drones, lo hacían desde sus teléfonos móviles, desde los celulares podían guiarlos y elegir el momento propicio para hacer el estallido y matar al dictador (...) no pudieron hacerlo porque el dron penetra en un espacio blindado digitalmente al rededor del dictador y pierden su señal y quedan neutralizados. El dron enloqueció y estalló antes de tiempo".

En su programa, el periodista lamentó que el supuesto plan no hubiera tenido éxito. "Los conspiradores han fallado por esta vez, pero no van a tirar la toalla. Seguramente están ya preparando un próximo atentado. Lamento que el atentado no haya tenido éxito. Lamento que Maduro este todavía en pie y respirando porque le hace un daño vicioso e incalculable a Venezuela y si la libertad de Venezuela presupone dar de baja a Maduro, hay que hacerlo sin compasión", dijo.

El preisdente de Venezuela le respondió al comunicador e insitió en su tesis inicial: "existe un plan para matarme y de manera escatológica se hicieron estas revelaciones en televisión". En contexto: Las hipótesis del supuesto atentado contra Maduro

El jefe de Estado de venezuela volvió a lanzar pullas al Gobierno de Trump. "Es muy fácil desde un canal de televisión de Estados Unidos mandar a matar a un Presidente, parece que las leyes estadounidenses lo permiten". Y lanzó una pregunta: "quá pasaría si en un canal de la televisión venezolana apareciera un periodista fanfarrón y cobarde como este, llamara a asesinar a un presidente del mundo".

Maduro fue más alla e indicó que "más allá de las características sicopáticas, más allá de los problemas de adicción a drogas, de los problemas de conducta de este presentador periodista, que trabaja en estado de La Florida, en Estados Unidos, está la gravedad que desde un canal de televisión de los Estados Unidos, se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un Presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato y que vendrán nuevos intentos".