Jair Bolsonaro, candidato de ultraderecha de Brasil, herido en un mitin

Brasil está de cabeza. A un mes de las elecciones presidenciales, la campaña se ha convertido ya en la más surrealista y su resultado en el más imprevisible de los tiempos modernos en el país.

Lo más grave es lo que sucedió hoy. El candidato de ultraderecha, Jair Bolsonario, denunciado por incitar al odio cuando en un evento incitó a "fusilar" a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT), fue "ligeramente herido" en un incidente, según relató su hijo.

El candidato de ultraderecha recibió una cuchillada durante un mitin de campaña en Juiz de Fora (Minas Gerais, sudeste), informó uno de sus hijos.

"Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una cuchillada en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue apenas superficial y él se halla bien", escribió en Twitter Flavio Bolsonaro, en tanto que imágenes de televisión mostraban el momento en que el político era atacado antes de ser evacuado del lugar.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!