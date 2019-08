Jeffrey Epstein firmó su testamento dos días antes de su muerte

- EFE

El magnate norteamericano, Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, rubricó dos días antes de su muerte un testamento confiando todos sus activos a un fideicomiso de beneficiarios desconocidos, según los documentos judiciales divulgados por el periódico The New York Post. La fortuna se estima en US$ 577,6 millones.