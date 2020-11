El candidato demócrata, de 77 años, le devolvió la Casa Blanca a los demócratas. Su vida ha estado marcada por la política y la tragedia. Datos claves del hombre que sacó a Donald Trump del poder.

Luego de una jornada electoral extensa y llena de incertidumbre, el candidato demócrata Joe Biden logró conquistar a Wisconsin y Michigan, estados claves en la contienda por la Casa Blanca. Pensilvania finalmente fue el estado que tuvo la última palabra. En unas elecciones con una participación histórica y en plena crisis sanitaria, Biden obtuvo 273 votos electorales. Aquí le contamos 46 datos del hombre que sacó a Donald Trump del poder.

1. Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, ciudad reconocida por ser también la tierra de Michael Scott y The Office.

2. Su padre, Joseph R. Biden, era un vendedor de autos, y su madre, Catherine Eugenia Finnegan, fue ama de casa.

3. Su padre era rico en la década de 1940, pero luego tuvo varios problemas económicos y dificultades para encontrar trabajo en la década de 1950, por lo que Biden tuvo que mudarse con sus abuelos.

4. Tuvo que trabajar limpiando ventanas y jardines para ayudar a pagar la matrícula de su colegio.

5. Cuando Biden era niño sufría de tartamudez, por lo que sus compañeros se burlaban de él. A lo largo de su carrera política ha dado muchos discursos sobre cómo sobrellevar y superar esa condición.

6. Asistió a la Archmere Academy, una escuela preparatoria católica, al igual que él. Siempre lleva un rosario consigo.

7. Fue un destacado jugador de fútbol americano tanto en la preparatoria como en la Universidad de Delaware. Dice que los deportes fueron su “boleto a la aceptación”. También es fanático del beísbol.

8. Es fanático de las águilas de Filadelfia.

9. Biden estudió una doble Licenciatura en Delaware: Artes por un lado e historia y ciencias políticas por el otro.

10. Conoció a su primera esposa, Neilia Hunter, durante unas vacaciones en las Bahamas. En su segunda cita no tuvo cómo pagar la cuenta, así que ella le deslizó un billete de US$20 debajo de la mesa para que no se sintiera avergonzado por no tener dinero.

El Espectador en video:

11. Con Neila Hunter se casó en 1966. El matrimonio tuvo tres hijos: Beau, Hunter y Naomi.

12. Su regalo de bodas fue un Corvette de 1967, un auto clásico estadounidense. Le gusta mucho ese auto y los carros en general. Es un fanático de la revista Car and Driver.

13. Luego ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad de Syracuse, donde se graduó en 1968. Dijo que la facultad era “la más aburrida del mundo”. Le habría gustado ser arquitecto.

14. Durante su primer año fue acusado de plagiar quince páginas de un artículo sobre revisión de leyes. Dijo que no conocía las reglas adecuadas de la citación. El episodio lo persiguió hasta 1987, cuando intentó lanzarse a la presidencia por primera vez. En esa ocasión también fue acusado de plagiar un discurso

15. Al acabar la carrera de derecho en plena Guerra de Vietnam, cuando el Ejército estaba reclutando estudiante para ir a pelear. Su reclutamiento fue aplazado varias veces y luego fue descartado por tener asma cuando fue adolescente.

16. Trabajó como ayudante en una piscina pública. También fue salvavidas. Desde entonces usa unas gafas aviadoras marca Ray-Ban. Es uno de sus distintivos personales.

17. Biden le confesó a su esposa que esperaba convertirse en senador a los 30 y en presidente algún día.

18. En 1972 se postuló al Senado por el estado de Delaware. Su campaña la manejó su hermana, Valerie Biden, quien ha manejado todas sus campañas desde entonces.

19. La familia de Biden no tenía conexiones políticas. Comenzó a trabajar a pulso por construir una base electoral.

20. Por sus posiciones contra el racismo recibió amenazas de muerte.

21. Su primera campaña se basaba en retirar las tropas de Vietnam, el medio ambiente, los derechos civiles, más equidad y atención médica. Y aunque no contaba con mucho apoyo al principio, su capacidad para conectarse con los votantes le dieron la victoria. Se convirtió en senador 13 días antes de cumplir 30 años.

22. La tragedia ha marcado la vida de Biden. Un mes después de convertirse en senador, su esposa y su hija Neilia murieron en un accidente de tránsito. Estaban haciendo las compras de Navidad y un camión las chocó. Sus otros dos hijos sobrevivieron al accidente. Hizo su juramento como Senador desde el hospital.

23. En homenaje a su esposa e hija no trabaja el 18 de diciembre, el aniversario del accidente.

24. Quiso renunciar al Senado tras su tragedia familiar, pero lo convencieron de no hacerlo.

25. Fue padre soltero por varios años, hasta que, en una cita a ciegas en 1975 organizada por su hermano, conoció a Jill Tracy Jacobs, una profesora de inglés. Dos años después se casaron en Nueva York.

26. Joe y Jill Biden tuvieron una hija, Ashley Blazer. Pero la tragedia continuó persiguiendo a Biden. En 2015, su hijo Beau, quien se convirtió en Fiscal General y fue un abogado defensor de las tropas que sirvieron en Irak, murió de cáncer cerebral.

27. Uno de sus mayores logros como senador es la Ley de la Violencia contra la mujer, el cual proporcionó mil millones de dólares para investigar y procesar delitos de violencia contra las mujeres.

28. Apoyó la invasión a Irak en 2002, pero en los años posteriores condenó el aumento de tropas y el papel de estas en Irak. También se arrepintió de su voto a favor de la guerra.

29. Biden se postuló a la presidencia por segunda vez en 2008 por el Partido Demócrata, pero retiró su candidatura tras quedar quinto en el caucus de Iowa, que marca el inicio de las primeras. Meses después se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Barack Obama.

30. Le prometió a su esposa Jill que él y Obama ganaban obtendrían un perro. Es amante de los animales y ha tenido varias mascotas, entre ellas Champ, que fue comprado, y más recientemente Major, que fue rescatado de las calles tras estar expuesto a desechos tóxicos.

31. Con Obama tiene una relación muy especial y cercana. Sus familias son muy amigas. Y su gobierno dejó muchas fotos memorables, entre ellas cuando Biden le hizo unas “pulseras de la amistad” a su amigo Barack.

32. Durante cada día durante sus 36 años de trabajo como senador viajó en tren desde Wilmington, donde tenía su casa, hasta Washington D.C., donde estaba su oficina. Ahora la estación de tren lleva su nombre. Es un amante de ese transporte.

33. Su vicepresidencia fue muy importante. Fue una figura valiosa e influyente en Washington. Su experiencia bipartidista fue muy útil para Obama, pues gracias a su trabajo con los republicanos logró pasar varias leyes cruciales para el gobierno.

34. Es un amante del helado. “No bebo. No fumo. Pero como mucho helado”, dijo en 2016. Su marca favorita es Jeni’s, cuya dueña, es una destacada patrocinadora de su campaña. Y su helado favorito es el de chispas de chocolate.

35. Su película favorita es Carrozas de fuego, basada en una historia real de un grupo de atletas británicos en su camino a los Juegos Olímpicos de París en 1924.

36. I Can’t Stop Loving You de Ray Charles es una canción que siempre está en su cabeza. Como Obama, Biden comparte su música favorita del verano.

37. A Biden le gusta hacer ejercicio y mantenerse en forma. Su bebida favorita es el Gatorade de naranja.

38. Biden, al igual que Trump, no consume alcohol porque un familiar tuvo problemas de alcoholismo. Nunca ha tomado cerveza ni fumado cigarrillos. O marihuana.

39. Aunque tiene “una adicción al helado”, su comida favorita es la pasta, y la pide en la mayoría de las charlas y eventos a los que asiste.

40. Se opuso a la política exterior de Donald Turmp y rechazó su postura sobre la migración y el cambio climático.

41. Ha cambiado su posición sobre el aborto en los últimos años. Ahora es mucho más liberal.

42. Es un político pro-LGBTQ. En 2012 apoyó el matrimonio igualitario y presionó para que Obama lo adoptara. En su campaña ha prometido más leyes para proteger los derechos de esta comunidad.

43. En 2016 pensó en postularse a la presidencia, pero Obama lo convenció de no hacerlo asumiendo que Hillary Clinton tenía más posibilidades.

44. En 2017, como la última acción de su gobierno, Obama condecoró a Biden con la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor más alto de la nación para un civil.

45. En 2019, cuatro mujeres lo acusaron de haberlas hecho sentir incómodas tras tocarlas inapropiadamente. Biden se disculpó por su conducta y dijo que será más consciente en el futuro.

46. Biden ha recibido muchos apoyos en los últimos meses, pero uno de los más destacados es el de los científicos. La revista Scientific American respaldó una candidatura, la de Biden, por primera vez en 175 años de historia.