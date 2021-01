Joe Biden: La fortuna que acumula el nuevo presidente de Estados Unidos

La mayor parte de su riqueza, estimada en US$9 millones, está en bienes raíces, aunque también tiene una cartera de inversiones.

Joe hizo alarde de ser un hombre de clase media trabajadora por años, incluso durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos el año pasado, pero ahora acumula una importante fortuna y está próximo a recibir un salario de US$400.000 anuales como mandatario.

Forbes estimó que Joe Biden y su esposa tenían un patrimonio neto de US$9 millones a 2019 basado en las divulgaciones y declaraciones de impuestos estatales y federales. “Su fortuna incluye dos casas de Delaware valoradas en US$4 millones combinados, efectivo e inversiones por valor de otros US$4 millones más o menos, y una pensión federal por valor de más de US$1 millón”, consignó la revista especializada.

Según la información que Biden dio a conocer al comienzo de su campaña presidencial el año pasado, la mayor parte de su riqueza está en bienes raíces, aunque también tiene una cartera de inversiones.

Biden fue senador durante más de tres décadas. Según Forbes comenzó con un salario de US$42.500 al año (equivalente a aproximadamente US$250.000 en la actualidad) y el último ingreso que recibió ascendió a US$169.300 en 2009. Dicha cifra incrementó 30 % cuando fue vicepresidente de Barack Obama, hasta alrededor de US$230.000 anuales.

Para 2017, tras el término del mandato de Obama, Joe Biden se dedicó a de eventos de gira de libros (tiene varios bestsellers) y conferencias (su tarifa básica era de US$100.000 por discurso), con los que ganó millones de dólares en honorarios y derechos, entre otros. Según la agencia AP, Biden y su esposa recaudaron más de US$15 millones desde que abandonaron la Casa Blanca. Dicho dinero le permitió pagar la hipoteca de su casa y comprar una nueva. Pero más que eso, la familia alcanzó el estatus de millonarios.

A pesar de que se le llegó a conocer como “el hombre más pobre del Congreso”, por su patrimonio de US$27.000 a 2009, Joe Biden viene de una familia privilegiada, su abuelo dirigía una división de American Oil; sin embargo, su padre fracasó en sus negocios y quedó en quiebra, de acuerdo con las memorias que escribió el mismo presidente en su libro Promises to Keep: On Life and Politics, cuando era senador.