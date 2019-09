Johnson adelantará las elecciones en Reino Unido si el Parlamento pide aplazar el Brexit de nuevo

- Redacción Internacional con información de agencias

Aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que no quería adelantar las elecciones generales de Reino Unido, una fuente del gobierno apunta a que habrá un adelanto electoral si su gobierno sufre una derrota en el Parlamento este martes.

En su discurso afuera del 10 de Downing Street, Boris Johnson pidió a los parlamentarios que voten con el gobierno el martes, insinuando que si no lo hacen conducirían a elecciones anticipadas.

En su discurso afuera del 10 de Downing Street, Boris Johnson pidió a los parlamentarios que voten con el gobierno el martes, insinuando que si no lo hacen conducirían a elecciones anticipadas. AFP

El conservador Boris Johnson desató una batalla en el gobierno británico y de ninguna manera piensa salir derrotado de ella. Aunque el primer ministro de Reino Unido negó sus intenciones de adelantar las elecciones legislativas este lunes, fuentes del gobierno apuntan a que no dudará en convocarlas si sufre una humillante derrota en el Parlamento el martes, cuando se espera que la oposición impulse un voto para aplazar de nuevo la controvertida salida del Reino Unido de la Unión Europea.

“Quiero que todo el mundo lo sepa: en ninguna circunstancia pediré una nueva prórroga a Bruselas. Nos vamos el 31 de octubre, y no hay pero que valga (…) yo no quiero unas elecciones anticipadas, y la gente no quiere unas elecciones anticipadas”, advirtió Johnson.

Johnson le apuesta a abandonar la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. Sin embargo, la oposición, en bloque, busca detener la opción de una salida sin acuerdo pronosticando que esta podría traer consecuencias devastadoras para la nación. Varios diputados tories (conservadores del partido de Johnson) aseguraron que están dispuestos a votar el martes junto con la oposición para pedir un nuevo plazo sobre la decisión de salida, en caso de que no se logre un acuerdo antes del 31 de octubre.

Lo más probable es que la ya apodada “alianza rebelde” en la que están los conservadores moderados recurra a un procedimiento técnico para arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria e intentar votar durante la semana una ley que obligue a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit, inicialmente previsto para marzo de 2019 y prorrogado ya dos veces. La oposición podría acudir a la Orden Permanente 24, con la que solicitarían un debate de emergencia para quitarle al gobierno su prerrogativa de fijar el orden del día, así la acción de Johnson estaría paralizada. Vea también: Boris Johnson suspende el Parlamento para lograr el brexit que quiere y prometió

“Espero que seamos capaces de actuar esta misma semana para que, si el primer ministro no logra sacar adelante un acuerdo con la UE, esté obligado a solicitar una nueva prórroga”, explicó el conservador rebelde Oliver Letwin, a la BBC.

Johnson confesó que las posibilidades de lograr un acuerdo con la Unión Europea sobre el brexit han aumentado, pero remarcó que si hay algo que puede frenar las negociaciones es la sensación en Bruselas de que los diputados puedan encontrar un modo de anular el referéndum, o que los diputados voten con (el opositor) Jeremy Corbyn a favor de otro aplazamiento sin sentido”. Si lo hacen, "toda nueva negociación será absolutamente imposible", agregó entre los gritos de manifestantes pro y antibrexit situados a pocos metros del 10 de Downing Street.

Una derrota en la votación del martes “destruiría” la posición negociadora e imposibilitaría que Reino Unido negocie un nuevo acuerdo con Bruselas, según Johnson. Las posibles nuevas elecciones se celebrarían el 14 de octubre, lo que "permitiría al nuevo primer ministro participar en la cumbre europea del 17 y 18 de octubre en Bruselas", precisó la misma fuente. No obstante, la organización de comicios anticipados requiere el voto favorable de dos tercios de los representantes de la Cámara de los Comunes. El partido laborista, principal fuerza de la oposición, ya aseguró que era favorable a su convocatoria.