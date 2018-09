Juan Barros, obispo chileno, declara ante la justicia por escándalo sexual

El sacerdote de la iglesia católica de Chile, Juan Barros, acudió a la brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) por denuncias de abusos cometidos en el seno de las Fuerzas Armadas, en la década pasada cuando Barros era obispo castrense.

"Recibí un llamado para venir para acá, pero no he hablado con quien me va a recibir por eso no tengo mayor información", dijo Barros al ingresar a las instalaciones de la PDI.

Barros estuvo en el centro de la polémica en los últimos años tras ser acusado por víctimas de pederastia de haber encubierto los abusos sexuales que sufrieron en los años 1980 y 1990 por parte del influyente sacerdote Fernando Karadima -un formador de varios obispos de quien Barros era discípulo-, suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en 2011.

Durante su visita a Chile en enero, el papa Francisco defendió a Barros, pero cambió su postura tras recibir un informe con testimonios de víctimas de abusos confeccionado por el arzobispo de Malta Charles Scicluna, quien estuvo en el país en febrero pasado para investigar el caso.

En mayo, todos los obispos chilenos presentaron su dimisión al pontífice, en medio de una catarata de denuncias de abusos cometidos por religiosos que hundió la popularidad de la iglesia en el país sudamericano.

"Uno propone y dios dispone", lanzó Barros al ser consultado por la decisión de Francisco de aceptar su renuncia.

A principios de agosto, la policía allanó las oficinas del obispado castrense, a cargo de los servicios religiosos de las Fuerzas Armadas, en el marco de la causa que investiga una supuesta red de sacerdotes que habrían cometido abusos sexuales y de poder.

La fiscalía chilena informó días atrás que son 119 las causas actualmente en investigación por casos de abusos sexuales en la iglesia, en su mayoría cometidos por religiosos.