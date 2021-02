Juicio a Trump: el Senado votó a favor de continuar con el proceso

El senador Bill Cassidy de Louisiana (R) votó sí a la constitucionalidad del juicio contra el expresidente. Esto es nuevo. Cassidy se sumó a la lista de cinco senadores republicanos que pidieron procesar de nuevo a Trump por su incitación a la insurrección al Capitolio del pasado 6 de enero. Aún así, el apoyo es insuficiente. Se necesitan 17 votos de republicanos para condenar al expresidente para que no vuelva a ocupar un cargo público.

Los republicanos que votaron a favor de continuar con el proceso fueron Cassidy (LA), Collins (ME), Murkowski (AK), Romney (UT), Sasse (NE), Toomey (PA). Si bien Trump definitivamente no será condenado, habrá que ver si más republicanos se suman a esta pequeña lista de resistencia contra el exmandatario. Solo 13 republicanos no han dicho si votarán a favor de la absolución. Las posibilidades son muy reducidas.