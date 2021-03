Juicio por la muerte de George Floyd será televisado

Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. En mayo de 2020, este ex policía puso su rodilla sobre el cuello de Floyd hasta causarle la muerte luego de arrestarlo por sospechar que había usado un billete falso de US $20 para pagar en una tienda. Chauvin quedó en libertad en octubre luego de que le pagaran una fianza de US $1 millón.