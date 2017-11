Juliana López, la modelo detenida en China, envía mensaje de navidad a familiares y amigos

Redacción El Mundo

Juliana López, la modelo colombiana que fue condenada a 15 años de prisión en China por el delito de porte ilegal de drogas, se comunicó con sus amigos y familiares y les envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo. (Lea: Confesiones de la modelo Juliana López por las cuales se salvó de pena de muerte)

“Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto me alegran a mí las cartas, las fotos y todo. Me hacen sentir cerca de sus días. En este país tan lejano ustedes me hacen sentir en Colombia”, dice López en el mensaje que se conoció mediante redes sociales.

La también futbolista se despidió diciendo, “de una vez les voy a decir feliz navidad y feliz año nuevo” en mandarín. (Lea: Se conoce nueva carta de Juliana López, la modelo colombiana condenada en China)

En julio de 2015, López fue detenida en el aeropuerto de Guangzhou, China, luego de que le hallaran 610 gramos de cocaína en el interior de su portátil.

Pese a que en un principio se declaró inocente, luego aceptó que tomó la decisión porque necesitaba dinero para participar en Miss Mundo 2015 y no tenía los recursos para pagarse los viajes que este concurso requiere. Un amigo, le ofreció 2.500 dólares (aproximadamente 7 millones y medio de pesos) como pago si transportaba droga hasta China.

López, exintegrante de "Las Divas del fútbol", pudo enfrentar cadena perpetua, pero la justicia china evaluó el caso de la joven y decidió imponerle una condena de 15 años de cárcel, teniendo en cuenta su colaboración y evidente arrepentimiento. (Lea: Modelo Juliana López, condenada a 15 años de cárcel en China por tráfico de drogas)