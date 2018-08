Jurado declara culpable de cargos por fraude al exjefe de campaña de Trump

-Redacción Internacional con información de agencias

Un jurado declaró hoy culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un juicio por el que podría pasar el resto de su vida en prisión.

Manafort fue declarado culpable de 8 de los 18 delitos por fraude que le imputaba el fiscal especial para la llamada trama rusa, Robert Mueller, después de que un jurado en el tribunal federal del Distrito de Virginia Este así lo decidiera.

Los doce miembros del jurado, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar una decisión unánime en los otros diez delitos que se le imputaban en el marco de la investigación de la trama rusa, por lo que el juez decidió declarar nulo el juicio para estos diez cargos.

La decisión de la comisión llegó en el cuarto día de deliberaciones y después de que los miembros ya advirtieran horas antes de que no podían consensuar un posicionamiento en al menos uno de los cargos, que finalmente resultó que eran diez.

Ahora, el juez deberá fijar una fecha de sentencia para los delitos que ya han sido juzgados y deberá tomar una decisión sobre los diez en los que no se determinó un veredicto, lo que generalmente implica que se repita el juicio con un nuevo jurado.

Manafort fue enviado a la cárcel el 15 de junio tras haber intentado influir en las declaraciones de al menos dos testigos, lo que colmó la paciencia de la jueza de su otro juicio pendiente, quien le mantenía el arresto domiciliario desde octubre, cuando se entregó al FBI.

El exjefe de campaña de Trump encara un segundo proceso judicial en el marco de la trama rusa, en el que también se ha declarado no culpable y que se iniciará el 17 de septiembre en Washington, dos meses antes de las elecciones legislativas.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de Inteligencia de Estados Unidos. acusan de interferir en los comicios presidenciales de 2016.

Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos, a los que ayudó a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo a las autoridades estadounidenses, lo que constituye un crimen.

El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña del mandatario, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.

Entre tanto, el presodente Trump aseguró que el veredicto contra su exjefe de campaña no tiene que ver con él o con Rusia, a la vez volvió a referirse al caso como una “cacería de brujas”.

"Me siento muy mal por Paul Manafort", dijo Trump a periodistas al llegar a Virginia Occidental para dar un mítin. "No es algo que me implique a mí, pero es algo muy triste, que no tiene nada que ver con la conspiración con Rusia", añadió.

Trump no respondió a las preguntas relacionadas con la decisión de su exabogado personal, Michael Cohen, de declararse culpable de varios delitos, incluido el de violar las normas de financiación de campañas electorales al comprar el silencio de mujeres que tuvieron supuestas relaciones con el ahora presidente estadounidense.