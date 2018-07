Justin Trudeau, ¿acusado de conducta sexual inapropiada?

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, que enfrenta una acusación de conducta sexual inapropiada en un hecho ocurrido hace 18 años, se defendió el jueves una vez más.

"No siento que haya actuado de manera inapropiada, pero respeto el hecho de que alguien más lo haya experimentado de manera diferente", declaró Trudeau.

Al primer ministro se le preguntó sobre el tema después de una entrevista en Toronto con el nuevo primer ministro de Ontario Doug Ford, sobre una acusación según la cual él se habría comportado de manera inapropiada con una periodista durante un festival de música en 2000, en Columbia Británica (oeste).

Poco después, un artículo no firmado en un periódico local acusó a Trudeau, que entonces tenía 28 años y no ocupaba un cargo público, de haber "manoseado" a una periodista. El artículo no mencionaba a la periodista y no daba más detalles sobre la acusación contra Trudeau.

El texto del Creston Valley Advance afirmaba también que Trudeau se había disculpado diciendo que habría sido más prudente si hubiera sabido que la periodista trabajaba para un periódico nacional.

El primer ministro, que insiste en su apoyo al "feminismo", reaccionó el domingo por primera vez a esta acusación, que resurgió recientemente, declarando que "no recordaba ninguna interacción negativa" ese día.

El jueves, le preguntaron a Trudeu que si investigaría el caso, dada la tolerancia cero hacia las agresiones sexuales adoptada en su gobierno y su partido.

El primer ministro no respondió directamente a esta pregunta, pero repitió que estaba convencido de que no actuó de manera inapropiada. Señaló que "no hay una sola versión que cuente" en este tipo de casos y que la sociedad debería reflexionar sobre este asunto.

"A menudo un hombre puede considerar una interacción benigna o no inapropiada y una mujer, especialmente en un contexto profesional, puede experimentarla de manera diferente. Debemos respetar eso", dijo.