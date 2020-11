Kamala Harris: 30 datos de la primera vicepresidenta en la historia de EE. UU.

Kamala Harris ha hecho historia en diferentes momentos de su carrera política. Convertirse en vicepresidenta, sin lugar a dudas, es el más importante. Estos son los datos más importantes.

La vida de Kamala Harris está llena de primeras veces. Además de hacer historia al convertirse en la primera mujer negra y la primera de ascendencia asiática en vicepresidenta de Estados Unidos, tiene una larga lista de cosas que fue la primera en lograr. Ahora recibe, junto a Joe Biden, un país dividido y con una calentura política pocas veces vista. 30 datos para conocer a una de las figuras más prometedoras del Partido Demócrata.

1 Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), Harris es la hija mayor de una pareja de inmigrantes.

2 Su mamá, Shyamala Gopalan, muerta en 2009, fue una reconocida investigadora india del cáncer de mama.

3 Donald Harris, su padre, es un economista de Jamaica, jubilado desde 1998, figura como Catedrático Emérito de Economía de la U. de Stanford.

4 Sus padres se divorciaron cuando Harris tenía 7 años; tiene una hermana menor, Maya.

5 El nombre de Kamala es de origen indio y significa “loto”, una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami.

6 Fue de las primeras estudiantes del estado de California que estudió en colegios de distritos acomodados, en un programa de desegregación racial, conocido como “Busing”.

7 Hizo su carrera profesional en la Universidad de Howard, llamada el Harvard negro".

8 Fue miembro de la hermandad Alpha Kappa Alpha, la más antigua de las hermandades de mujeres en las universidades negras.

9 Se especializó en lucha contra el crimen. Desde 2004 hasta 2011 fue fiscal de distrito de San Francisco.

10 En 2010 se convirtió en la primera mujer negra en ser Fiscal General del Estado de California.

11 Como fiscal en California aumentó las condenas de cárcel, especialmente las relativas a delitos vinculados a las drogas.

12 Nunca procesó a policías acusados de asesinar a civiles; sólo abrió algunas investigaciones sobre los departamentos de policía.

13 También se opuso a la legalización de la marihuana con fines recreativos (hoy está a favor)

14 En 2016 fue la segunda mujer de raza negra y la primera de origen indio en ganar un escaño en el Senado del país.

15 Joe Biden conoció a Kamala Harrias a través de su hijo Beau, quien murió en 2015 de un tumor cerebral.

El Espectador en video:

16 Tiene debilidad por los tennis Converse; ha confesado que los colecciona, tiene blancas, de cuero, sin cordones, unas para el frío e incluso con plataforma.

17 Maya, su hermana cuatro años menor, es su jefe de campaña y su mejor amiga. Fue madre soltera a los 17 años y tiene dos hijas.

18 Conoció a su esposo, Douglas Emhoff, en una cita a ciegas en 2013; se casaron un año después.

19 Emhoff es el presidente del club de fans de Harris; ella lo describe como divertido, amable y paciente.

20 Douglas es abogado especialista en propiedad intelectual; tiene dos hijos de un matrimonio anterior que hoy tienen 20 años y llaman a Harris, “Momala”.

21 Kamala Harris es experta cocinera, particularmente de comida india

22 Kamala no tuvo hijos propios

23 Sus seguidores más fieles la llaman KHive, una frase inspirada en el grupo de fans de Beyoncé, Beyhive

24 Fue precandidata presidencial para las elecciones de 2020, pero se retiró en diciembre “por falta de fondos”.

25 Era crítica de Joe Biden y tenía más sintonía con Bernie Sanders

26 Fue elegida por Biden como vicepresidenta por su influencia entre jóvenes, mujeres y afroamericanos.

La candidata domina el power dressing, siempre usa chaqueta y pantalón, una vestimenta que representó un reto cuando las mujeres entraron al mundo laboral.

27 Sus colores favoritos son el negro y el azul marino, color que representa a los demócratas.

28 Un accesorio que la identifica es el collar de perlas; lo tiene en varias versiones: perlas negras, cadenas, eslabones…

29 Sus libros favoritos son Native Son, de Richard Wright, The Kite Runner, de Khaled Hosseini; The Joy Luck Club, de Amy Tan; Son of Salomon, de Toni Morrison.

30 Se levanta todos los días a las 6 de la mañana, hace media hora de elíptica y desayuna con granola, uvas pasas y un té con mil y limón.