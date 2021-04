Kamala Harris planea visita a México y Guatemala para abordar crisis migratoria

La vicepresidenta estadounidense viajará al Triángulo Norte para identificar qué puede hacer Estados Unidos para potenciar el desarrollo de la región.

La oficina de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, comunicó este miércoles que la funcionaria planea un viaje a México, Guatemala y otros países centroamericanos con el objetivo de abordar las razones de la crisis migratoria que golpea a la frontera entre México y Estados Unidos.

“Nuestro enfoque es tratar las causas fundamentales y estoy deseando viajar. Espero que sea mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego yendo a Guatemala”, dijo Harris.

El presidente Joe Biden le encargó a Harris la gestión de la migración en la frontera sur a finales de marzo, cuando se reveló un incremento preocupante sobre el flujo de migrantes que llegaban al país a través de la zona del Río Bravo, también conocido como el Río Grande. Esta designación tiene que ver con el pasado de la vicepresidenta como fiscal del estado de California, lo que, a los ojos de Biden, la convierte en una persona muy calificada para responder a un desafío de características tan complejas como lo es la migración.

Harris, sin embargo, fue criticada por no visitar la frontera durante la crisis, pero ella señaló que no veía su visita como esencial dado que era una tarea del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La tarea de la vicepresidenta es hacer frente a las causas de la raíz del problema y las condiciones que llevan a la migración irregular, explicó Harris, y no a la situación de los migrantes indocumentados que ya se encuentran aglutinados en la frontera.

En esta misma línea se desarrolla el objetivo principal de la visita oficial al Triángulo Norte. Según explicó Harris, se busca identificar qué puede hacer Estados Unidos para potenciar el desarrollo de la región, con planes para fortalecer la economía, aprobar reformas climáticas y combatir la corrupción.

Si la vicepresidenta logra un buen desempeño en esta tarea podrá desarmar a los republicanos que han usado la migración como una carta política contra el Partido Demócrata, además de conseguir la gratitud de las comunidades latinas y activistas a favor de la migración.

