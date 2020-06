La aplicación británica para trazar casos de COVID-19 cambia de modelo para mejorar privacidad

El Gobierno británico informó hoy de que va a modificar la aplicación que rastrea los contagios por COVID-19 para introducir la tecnología desarrollada por Google y Apple, que garantiza una mayor privacidad de los datos de los ciudadanos.

Desde el inicio de la pandemia mucho se ha discutido sobre el uso de aplicaciones para identificar casos de contagio. Esto debido a las vulnerabilidades de seguridad que podrían comprometer los datos de millones de personas. Tanta fue la polémica en Reino Unido, que hoy el gobierno local anunció que modificará el modelo de funcionamiento de la aplicación para asegurar la protección de la privacidad, aunque se sacrifique cierta información para la epidemiólogos que estudian el virus.

La nueva herramienta estará disponible a partir del otoño, indicó el Ejecutivo en un comunicado, pero precisó que en ese punto puede que no sirva para trazar los contagios cuando un usuario informe de que tiene síntomas compatibles con la COVID-19, sino que se use para notificar estos síntomas, solicitar una prueba y acceder a la información relativa al aislamiento.

Dido Harding, que está a cargo del programa "Test and Trace" del Reino Unido, afirmó que solo dará luz verde a la implementación del nuevo sistema si se demuestra que funciona de acuerdo a su propósito, lo que indicó que no sucede ahora mismo y puede que nunca se consiga.

Además, hoy se ha sabido que el sistema actual no permite llegar a más de una de cada cuatro personas que dan positivo por coronavirus en Inglaterra, porque los involucrados no quieren proporcionar sus datos o porque no contestan las llamadas de los rastreadores.

La finalidad de la aplicación móvil es que cuando una persona desarrolle síntomas de que podría tener la enfermedad, tenga la posibilidad de informar al sistema público de salud a través de esta herramienta, que, mediante el protocolo inalámbrico Bluetooth, puede notificar si se ha estado en contacto con alguien infectado.

Al utilizar el programa desarrollado por Google y Apple, el Reino Unido seguiría el mismo modelo que Alemania, Italia y Dinamarca y pasaría a tener una aplicación móvil que utiliza un sistema llamado "descentralizado", esto es, que lleva a cabo el proceso de rastreo en los teléfonos de los usuarios.

Por contra, en el modelo "centralizado" que actualmente está operativo, la información pasa a un servidor -que en el nuevo sistema se elimina- que accede a una base de datos para hacer el rastreo de los contactos que ha tenido una persona infectada.

Según los creadores de esta herramienta, el programa descentralizado hace que sea más difícil para las autoridades o los piratas informáticos utilizar la información personal de los usuarios para fines diferentes a los puramente sanitarios.

La aplicación con el sistema centralizado, que se empezó a usar a principios de mayo en todo el Reino Unido tras un periodo de prueba en la isla inglesa de Wight, ha generado controversia entre parte de la población, que teme que no garantice su privacidad, a pesar de que el Gobierno ha recalcado que la información recabada es anónima y no contiene datos personales.

Durante el periodo de test se constató que la aplicación era capaz de detectar el 75 % de los teléfonos Android, pero tan solo el 4 % de los iPhones, mientras el nuevo sistema de Google y Apple es capaz de registrar hasta el 99 % de los aparatos de ambos operadores, aunque es más inexacto al calcular la distancia entre usuarios.

Diversos responsables sanitarios han criticado la gestión de este sistema que ha hecho el Gobierno de Boris Johnson, después de que este prometiera que estaría en pleno funcionamiento en mayo y sería uno de los más efectivos del mundo.

Según las últimas cifras oficiales proporcionadas este jueves, el Reino Unido ha registrado más de 42.000 muertes por coronavirus y sobrepasa los 300.000 casos positivos de contagio.