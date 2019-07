La batalla judicial por las nuevas reglas de asilo en Estados Unidos

- Redacción Internacional

Una nueva normativa de la Administración de Donald Trump, estableció el pasado 15 de julio, que no se le concederá asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un "tercer país seguro", en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.

"Un extranjero que entre o intente entrar en Estados Unidos a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE. UU. no es apto para asilo", señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entró en vigencia el 19 de julio y que hace que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México no sean elegibles para solicitar asilo.

Trump, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 con la promesa de una política de mano dura en materia migratoria, ha declarado una emergencia nacional por la "crisis humanitaria" que, a su juicio, se vive en la frontera con México y ha acusado a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) de no hacer lo suficiente para frenar el flujo migratorio.

La normativa nueva ahora es blanco de una batalla judicial.

El juez que respalda a Trump

Este miércoles en la mañana, un juez federal rechazó una demanda de asociaciones de derechos humanos para bloquear temporalmente una nueva normativa del gobierno del presidente Donald Trump para restringir las condiciones del asilo en Estados Unidos.

El juez Timothy J.Kelly del Distrito de Columbia negó la petición de las asociaciones RAICES y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital para implementar una restricción temporal.Según un comunicado de la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca, "la corte rechazó adecuadamente el intento hecho por unos pocos grupos con un interés especial para bloquear una normativa que desalienta el abuso de nuestro sistema de asilo".

Con la nueva norma, Estados Unidos solo procesará casos de extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición haya sido denegada en última instancia; quienes entren en la definición de "víctimas de una forma grave de tráfico de personas"; y quienes hayan llegado por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.

El director ejecutivo de RAICES Jonathan Dryan, defendió que muchas personas que entran por la frontera con México tienen demandas de asilo legítimas.

"Estamos muy preocupados de que este nuevo reglamento entre en vigor, los migrantes que busquen refugio y que vienen de lugares extremadamente peligrosos van a tener menos opciones para protegerse a ellos mismos y a sus familias", dijo Dryan en un comunicado publicado en Twitter.

Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa Blanca (USCIS, por sus siglas en inglés) celebró la medida como "una gran victoria".

El juez que bloqueó la medida de Trump

Horas más tarde, un tribunal federal de California bloqueó la nueva normativa. El juez Jon Tigar, basado en San Francisco, ordenó al gobierno a suspender el uso de este reglamento, que entró en vigor la semana pasada y que hacía que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México fueran inelegibles para solicitar refugio.

"Bajo nuestras leyes, la capacidad de determinar qué grupo de solicitantes puede ser excluido de la elegibilidad de asilo recae en el Congreso", indicó el fallo, que ordena al gobierno a volver a la normativa anterior vigente.

"La corte decidió correctamente que décadas de leyes de asilo en Estados Unidos impiden a esta administración negar protecciones al por mayor a través de una arbitraria y apresurada regulación", dijo Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights, que demandó junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Southern Poverty Law Center.

El fallo "también salvará a refugiados vulnerables que huyen para salvar sus vidas", añadió. Esta demanda fue presentada por tres organizaciones de derechos humanos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights. Así las cosas, las medidas de Trump quedan bloqueadas por un tiempo limitado.