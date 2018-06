La burka en espacios públicos está a un debate de ser prohibida en Holanda

EFE

El próximo 26 de junio se conocerá la decisión del senado holandés, que tendrá que decidir si aprueba o no el proyecto de ley. La medida lleva más de dos años dando vueltas en el Parlamento del país.

El Partido Socialista holandés logró impedir hoy, de momento, la votación en el senado de la polémica ley que prohíbe el uso del burka y las prendas que cubren la cara en los lugares públicos, incluido el transporte y las escuelas.

El nuevo debate sobre el proyecto de ley y la votación han sido aplazados para el próximo martes 26 de junio.

La ley prohíbe cubrirse la cara en el espacio público, lo cual incluye las vestimentas relacionadas con las mujeres musulmanas como el niqab islámico -velo que solo deja los ojos a la vista y utilizado por algunas mujeres en Occidente- o el burka, impuesto en Afganistán, que cubre la cara y ojos.

Tampoco se permitirá utilizar en espacios oficiales la indumentaria no religiosa que impide que se vea la cara, tal como los cascos integrales de motocicleta o los pasamontañas. Los pañuelos islamistas, que no cubren la cara de la mujer, no están incluidos en este proyecto de ley.

La prohibición se define como "parcial" porque solo limita el uso de estas prendas en áreas públicas como escuelas, hospitales, transporte público y edificios gubernamentales. Saltarse esta nueva norma, que previsiblemente ya cuenta con una mayoría del Senado como último paso del procedimiento iniciado en 2016 en el Parlamento, podría acarrear una multa de 400 euros.

Holanda pretende seguir así los pasos que ya han tomado Dinamarca, Francia y Bélgica, donde la prohibición se extiende a la calle, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminase, en 2014, que no viola las libertades religiosas.

La ministra holandesa del Interior, Kajsa Ollongren, defendió este proyecto -elaborado por el anterior Ejecutivo- ante el Senado, pero no logró los apoyos de su propio partido D66, como tampoco los del Partido Socialista, los socialdemócratas (PvdA) y los Verdes (GroenLinks).

Los votos a favor que está previsto que obtenga este proyecto serían de los liberales del VVD, Llamada Democristiana CDA, la ultraderechista PVV, la Unión Cristiana y el Partido Reformado Político (SGP).

Para Ollongren, quien defiende una propuesta que va en contra de la línea política de su partido progresista, esta prohibición permitirá a las mujeres musulmanas "acceder a una vida social más amplia" porque si no se cubren la cara "tendrán más posibilidades de contacto, comunicación y oportunidades de entrar en el mercado laboral".

Asimismo, explicó la necesidad de esta ley en el "interés social" que definió como el "sentimiento de seguridad" que la gente quiere experimentar y que las prendas que cubren la cara "obstaculizan", porque impiden la comunicación y "algunas personas se sienten angustiadas cuando no pueden reconocer a la persona" con la que hablan.

No hay cifras oficiales del número de mujeres que usan esta prenda en Holanda, pero los medios de comunicación calculan que cientos de musulmanas utilizan el niqab en las calles del país. La idea original de imponer esta prohibición se remonta a más de una década, cuando el político ultraderechista e antiinmigración, Geert Wilders, propuso al Parlamento holandés impedir el uso de esta prenda.