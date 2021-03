La caída de Andrew Cuomo y otros políticos en EE. UU. por acoso sexual

Además de las acusaciones en contra del gobernador de Nueva York, en los últimos años se conoció que al menos 90 legisladores estatales enfrentaron acusaciones públicas o repercusiones por conducta sexual inapropiada. El caso más reciente, además del de Cuomo, fue la denuncia contra el expresidente Donald Trump.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió disculpas el miércoles a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual. Sin embargo, aclaró que nunca tocó a nadie de manera inapropiada y que no renunciará a su cargo. Cuomo no es el único en la lista de políticos señalados en los últimos años por conducta sexual inapropiada. El 2 de febrero de 2019, la agencia AP publicó una lista de 90 legisladores estatales que enfrentaron acusaciones públicas o repercusiones por este tipo de denuncias. Uno de los casos más recientes es la denuncia contra el expresidente Donald Trump.

Las denuncias contra el gobernador de Nueva York

La primera en denunciar una conducta inapropiada del gobernador fue Linda Boylan, de 36 años, que trabajó para su gobierno de 2015 a 2018. Boylan dijo que Cuomo la besó en los labios sin su permiso, le sugirió que jugaran al póker mientras se desvestían, y se esforzaba por tocarla “en la parte baja de mi espalda, brazos y piernas”.

Días después de la denuncia de Boylan, otra excolaboradora, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo al New York Times que Cuomo la acosó el año pasado. Bennett contó que el gobernador le dijo en junio que estaba abierto a una relación con una mujer de más de 22 años, y le dijo que en su opinión la diferencia de edad en una pareja no afectaba la relación, según el Times. Bennett dijo que aunque Cuomo nunca trató de tocarla, “comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo, y me sentí horriblemente incómoda y asustada”.

El lunes, Anna Ruch, de 33 años, que nunca trabajó con Cuomo, relató al Times que en una boda en septiembre 2019 el gobernador colocó la mano en la parte baja de su espalda, y cuando ésta la retiró, sujetó sus mejillas con ambas manos y le preguntó si podía besarla. El momento quedó registrado en una foto.

¿Qué dice Cuomo?

El gobernador demócrata pidió disculpas y urgió a los residentes del estado de Nueva York “que esperen los hechos del informe de la fiscal general antes de tener una opinión” sobre lo acontecido. Varios analistas anticipaban que Cuomo formaría parte del gobierno del presidente Joe Biden, pero ahora incluso varios miembros de su partido piden su renuncia.

“Actué de una manera que hizo que personas se sintieran incómodas” pero “no fue intencionado”, señaló Cuomo, de 63 años. “Pido disculpas verdadera y profundamente. Me siento horrible sobre eso, y francamente estoy avergonzado. No es fácil decir esto”, dijo al borde de las lágrimas, con la voz temblorosa.

El Caso de Donald Trump

Trump está acusado de conducta sexual inapropiada por más de una decena de mujeres. Incluso, según cifras de The Guardian, son al menos 26 mujeres las que han acusado al expresidente, lo que él ha rechazado en repetidas ocasiones. Incluso ha dicho que no podría haber violado a una de las demandantes porque “no era su tipo”. Los procesos siguen abiertos y se están reuniendo pruebas de los presuntos asaltos sexuales.

El caso más reciente en contra del expresidente fue la denuncia de la exmodelo Amy Dorris. Ella alegó que Trump la abordó fuera del baño de su palco VIP en el torneo de tenis del US Open en Nueva York en 1997. Dorris contó en una entrevista para el diario The Guardian que las manos de Trump “estaban muy a tientas y por todo mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo”. Una denuncia similar la hizo Karena Virginia, también exmodelo, quien alegó que Trump le tocó el pecho en el torneo de 1998.

“Virginia y Dorris no son las únicas exmodelos que dicen que Trump las agredió. Más de la mitad de las acusaciones contra Trump, quien compró la franquicia de Miss Universo en 1996 y estableció su propia agencia de modelos, Trump Model Management, en 1999, se relacionan con modelos o concursantes”, se lee en la publicación del diario británico.

Otros políticos

Además de Trump, también hubo denuncias contra el expresidente Bill Clinton. Paula Jones contó al Washington Post que en 1991, mientras ella trabajaba en una conferencia patrocinada por el estado, un policía estatal le pidió que se reuniera con el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, en su habitación de hotel. “Cuando llegó, dice, Clinton trató de besarla y luego se bajó los pantalones y la ropa interior y le pidió que la “besara”. Ella se negó y rápidamente salió de la habitación del hotel”, se lee en la publicación del Post.

Pero antes de esta denuncia, Juanita Broaddrick, dijo que en 1978, Clinton la invitó a una habitación de un hotel para hablar sobre su campaña para la gobernación “y comenzar a besarla. Cuando ella se resistió, dice, él la violó y en el proceso le lastimó el labio”, se lee en la publicación del Post.

Además de estos casos, hay otros que fueron menos difundidos por la prensa. La lista la publicó la agencia AP. Aquí algunos de ellos:

- El representante David Stinger, republicano, fue destituido el 30 de enero de 2019 de su única asignación al comité de la Cámara en espera de una investigación del Comité de Ética. El Phoenix New Times informó el 25 de enero de 2019 que Stinger había sido acusado y sentenciado en 1983 en Maryland por un delito sexual, que desde entonces había sido eliminado.

- El asambleísta Raúl Bocanegra, demócrata, renunció en noviembre de 2017 luego de acusaciones de que había besado a varias mujeres sin su consentimiento.

- El representante Don Shooter, republicano, expulsado de su cargo el 1 de febrero de 2018 por una abrumadora votación en la Cámara después de que una investigación corroborara un patrón prolongado de acoso sexual hacia mujeres.

