La caída de John Bolton, el halcón de guerra de Trump

John Bolton tenía las horas contadas como consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y sus posiciones radicales y guerreristas fueron las que le valieron finalmente su salida de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que debido a desacuerdos con muchas de las sugerencias de Bolton pidió la renuncia del funcionario. Una decisión que no es sorpresiva, pues el que fue reconocido como uno de los temidos halcones de guerra del gobierno estadounidense ya venía siendo relegado de sus funciones desde hace semanas. Vea también: ​Trump despide al asesor de seguridad nacional John Bolton

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019