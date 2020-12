Es la primera vez que una de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos respalda la legalización del consumo de cannabis a nivel federal. Esto es lo que plantea el proyecto y lo que se puede esperar de él.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un histórico proyecto de ley que despenaliza la marihuana a nivel federal.

La Ley de Oportunidad, Reinversión y Eliminación de Marihuana (MORE, por sus siglas en inglés), que busca revertir el daño colateral de la prohibición del cannabis, eliminaría las de los registros las condenas no violentas relacionadas con la marihuana y pondría un impuesto del 5 % sobre el cannabis para financiar programas de subvenciones para la comunidad y a los más afectados por la criminalización de la marihuana, es decir, a las comunidades afro de bajos ingresos. Ese primer objetivo es quizás lo más importante del proyecto.

“Los efectos de la prohibición de la marihuana se han sentido particularmente en las comunidades negras porque ha significado que las personas de estas comunidades no pueden conseguir trabajo (al tener condenas federales previas por marihuana)”, le dijo a The New York Times en una entrevista el representante Jerry Nadler, demócrata de Nueva York y presidente del Comité Judicial de la Cámara.

El 40 % de los arrestos por drogas en 2018 fueron relacionados con la marihuana y cerca del 90 % fueron por posesión de esta. Además, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, los afroamericanos tienen tres veces más probabilidades de ser arrestados por la posesión de marihuana aunque tienen tasas de uso similares. Esto nos indica las disparidades que hay en el sistema de justicia frente a la posesión de cannabis.

Pero ojo: esta legislación está casi con seguridad condenada al fracaso, pues ahora tendrá que ser revisada en el Senado donde el Partido Republicano, que se opone a esta idea, es mayoría. Sin embargo, no deja de ser un hecho histórico. Es la primera vez que uno de los dos cuerpos del Congreso le da respaldo a una legislación para la despenalización de la marihuana.

Existe una remota posibilidad de que la ley sea aprobada: que los demócratas ganen en enero los dos escaños del Senado que están en juego en Georgia, empatando a 50 los votos con los republicanos. Así, sería la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quien entraría a desempatar la votación, y ella ha mostrado respaldo a la legalización. Sin embargo, el presidente electo, Joe Biden, solo ha respaldado los esfuerzos más moderados por la despenalización, y este es más agresivo que sus planes, por lo que no se sabe si a la ley le iría mejor con la administración entrante.

Otro aspecto clave para tener en cuenta es que este proyecto de ley no busca la legalización de la marihuana en el país, sino la despenalización a nivel federal. Son conceptos diferentes. Lo que hace, en pocas palabras, es abrir el camino para la legalización al eliminar las restricciones federales que existen y que castigan el consumo o producción del cannabis.

Por ahora, 15 estados del país y Washington D.C. han aprobado la legalización de la marihuana. Los partidarios de la legalización argumentan que esta prohibición conduce a disparidades raciales y a millones de dólares en el mecardo negro, problemas que se podrían reversar con la legalización, según defienden. Pero los republicanos apuntan a que esto solo conducirá a una industria que será irresponsable en la “comercialización de droga”.

Otra de las críticas de los republicanos a esta iniciativa ha sido el momento en el que se ha producido.

“Con solo unos días en el año para hacer algo por el pueblo estadounidense que está sufriendo, la presidenta de la Cámara (Nancy) Pelosi ha presentado un proyecto de ley de legalización de las drogas. A medida que los niños luchan por recibir su educación y las instalaciones de cuidado infantil se cierran; como las personas mayores permanecen aisladas de sus familias, esta es su solución”, dijo el representante Pete Stauber, republicano de Minnesota.

El Congreso no ha aprobado un nuevo paquete de estímulo económico para la población afectada por la pandemia de coronavirus, es verdad. Pero esto se debe a los esfuerzos del presidente, Donald Trump, y de la mayoría republicana en el Senado por obstaculizar las negociaciones. Los demócratas en ambas cámaras han intentado pasar un nuevo paquete pero sin resultados exitosos debido a la oposición de los republicanos.

