La candidata para dirigir la CIA promete no retomar los programas de tortura

Gina Haspel, escogida por Donald Trump para dirigir la CIA, se enfrentó este miércoles a su prueba de fuego en el Senado estadounidense, ante el que prometió no revivir los programas de tortura aplicados por la agencia tras los atentados del 11 de septiembre.

Haspel, de 61 años y quien durante tres décadas realizó operaciones encubiertas en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -donde actualmente se desempeña como subdirectora-, dirigió al menos durante parte de 2002 una prisión secreta en Tailandia, donde los detenidos sospechosos de pertenecer a Al Qaida eran frecuentemente torturados.

Durante el programa de torturas, vigente entre 2002 y 2005, la CIA llevó a los detenidos a lugares secretos en todo el mundo y sometió a algunos a golpizas, torturas con una técnica de simulacro de ahogamiento y altos niveles de estrés. Más tarde como alta responsable de la CIA, Haspel también es señalada de haber destruido videos que mostraban esas prácticas.

"Entiendo que mucha gente en todo el país quiere saber mi opinión sobre el antiguo programa de detenciones e interrogatorios de la CIA", dijo la funcionaria ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Haspel afirmó que ahora la CIA, a diferencia de los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, está supeditada a un manual militar del Departamento de Defensa, que prohíbe específicamente métodos de tortura como el submarino o la simulación de ahogamiento.

"Mis padres me dieron una muy fuerte brújula moral. Apoyo las normas morales más altas a las que este país ha decidido aferrarse. Jamás, jamás volvería a adoptar para la CIA el programa de interrogatorios", prometió Haspel al comité. "Apoyo la ley. Y no apoyaría un cambio de la ley", añadió.

Los demócratas están preocupados porque Trump y sus principales asesores no se oponen al uso de técnicas prohibidas en los interrogatorios, como el submarino. Y el presidente parece exaltar la vinculación de Haspel en el programa de interrogatorios seguido tras el 11 de septiembre. Cuestionada sobre si retomaría el programa y permitiría torturas en caso de que se lo pidiese el presidente Trump, Haspel adelantó que se negaría.

"No permitiría que la CIA llevara a cabo actividades que considero inmorales, incluso si técnicamente son legales. No lo permitiría, absolutamente", matizó. "Todo el mundo ve a Estados Unidos como un ejemplo en el mundo, y tenemos que respetar eso. Y la CIA está incluida", concluyó.

El servicio de comunicaciones de la Casa Blanca señaló en su cuenta de Twitter que "a pesar de las falsas acusaciones en contra de Haspel, los hechos demuestran que ella ha servido con honor a la nación".

