La candidata que promociona su campaña mientras amamanta a su bebé

Kelda Roys, una de las candidatas a la gobernación del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, ha recibido elogios y aplausos tras el lanzamiento de su campaña política. ¿La razón? La mujer amamanta a su hija mientras entrega su discurso ante la cámara.

El video, que cuenta con más de 90.000 reproducciones, muestra a Roys junto con su esposo y dos de sus hijas, una de ellas de apenas meses de nacida. En el anuncio, la política estadounidense comienza su discurso sobre los peligros del Bisphenol A, un químico que se encuentra en “todas partes”. Sin embargo, en medio de la grabación el llanto de la pequeña de sus hijas interrumpe las palabras de su madre.

So proud to share my first campaign video with you! I'm running for governor because WI can do better than caving to corporate interests that harm our health & environment. I know because we've beaten them before. #BPA #WIgov #WIpolitics pic.twitter.com/jHvwU9O06c