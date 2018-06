La carta de una inmigrante ilegal separada de su hijo en la frontera

El abogado Michael Avenatti publicó hoy un duro testimonio sobre la situación que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México. La carta, escrita por una madre y dirigida a su hijo, del cual fue separada, dice: "Hola mi amor. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero decirte que todo está muy bien. Lamento hijo mío esto que está pasando, me duele en mi alma esta separación, pero quiero que sepas que no te he abandonado. Mamá aquí está y piensa mucho en ti".

El abogado, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: "Esta es la carta que mi cliente Levis acaba de escribirle a su hijo Samir de 6 años, a quien no ha visto en más de 2 semanas. Le dijeron que lo iban a llevar a un "baño" y luego traer de vuelta. Él es un niño gentil y muy apegado a su madre. Ella está aterrorizada. #Basta".

Many of these mothers are devout Christians. Here is a letter written yesterday by my client Alma, who is in custody, to her 12 yr old boy Mario, who was taken from her. She has no idea where he is. At one pt, she was threatened he would be killed. This is not America.