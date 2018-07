La exmaestra y exconejita de Playboy que tiene en aprietos a Trump

Donald Trump calificó este sábado como "totalmente inédito" y "quizás ilegal" haber sido grabado sin su consentimiento por su exabogado Michael Cohen mientras ambos discutían la posibilidad de comprar el silencio de una exmodelo de Playboy con la que el presidente estadounidense habría tenido una relación.

La grabación, hecha dos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, fue hallada por el FBI en el estudio de Cohen, quien en ese momento actuaba como uno de los abogados de Trump, indicó el viernes el diario The New York Times.

En un tuit, Trump consideró "inconcebible que el gobierno penetrara en la oficina de un abogado (temprano en la mañana), casi inédito".

La discusión en la grabación giraba en torno a Karen McDougal, exmodelo de la revista Playboy, quien afirma haber tenido una "relación romántica de diez meses" con Trump iniciada en 2006, poco después del nacimiento del último hijo del ahora mandatario.

Según el New York Times, Michael Cohen habría sido consultado por el empresario de medios David Pecker sobre el testimonio de McDougal. El tabloide National Enquirer, insignia del grupo de Pecker, había de hecho aceptado comprar la exclusividad de esa confesión por 150.000 dólares.

Según varios medios, Cohen y Trump mencionan la posibilidad de comprar ellos mismos esos derechos. Trump parece abierto a esa posibilidad y le pregunta a su abogado sobre la forma del pago. La grabación se interrumpe antes del fin de la conversación.

El pago nunca se realizó. La revista The New Yorker afirmó, según fuentes anónimas, que Pecker y National Enquirer habían optado por no publicar el testimonio de Karen McDougal para proteger a Donald Trump, amigo de David Pecker, lo que los interesados niegan.

De maestra de escuela a portada de Playboy

Karen McDougal se convirtió en una celebridad a finales de los 90 por sus participaciones en la tapa de la revista Playboy. Su primera aparición fue en la edición de noviembre de 1997 y en 1998 fue elegida Playmate del año.

Antes de que se conociera su vínculo con Trump -relación que según confesó ella misma habría comenzado en 2006 y se extendió por un año justo después de que Melania diera a luz a Barron-, McDougal fue señalada como pareja del actor Bruce Willis.

En febrero de este año, laexmodelo de 47 años, dijo que había tenido una aventura con Trump y luego presentó una demanda para escapar de un contrato que le impedía contar la historia. En abril, sin embargo, llegó a un acuerdo para poder contar la verdad.

La exmodelo nació en 1971, en Merrillville, Indiana. Estudió en la Universidad de Ferris para recibirse como maestra de escuela primaria, e incluso trabajó un par de años como profesora de un jardín infantil, pero un amigo suyo la convenció de incursionar en el modelaje.

Comenzó con pequeños trabajos hasta que Huhg Heffner la vio y la convirtió en una exitosa modelo Playboy. Tanto fue su éxito que en los años 90 solo fue superada por Pamela Anderson.

Años después McDougal se convirtió en una de las primeras caras del Fitness en Estados Unidos, incluso fue portada de Men's Fitness, revista especializada. Tiene cerca de 7.000 seguidores en Twitter en donde critica el maltrato animal y da consejos de dietas y ejercicios. Se declara una amante de las mascotas.