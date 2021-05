La falta de autocrítica del PT podría reelegir a Bolsonaro

El Partido de los Trabajadores, en Brasil, debe reevaluar su postura frente a los errores del pasado en los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff si no quieren que Jair Bolsonaro quede reelegido en unas próximas elecciones.

El Partido de los Trabajadores (PT) se niega a evaluar críticamente los gobiernos de Lula y Dilma. El partido insiste en una narrativa equivocada que es capaz de reelegir a Bolsonaro el próximo año. Aunque menos absurda que la paranoia oscurantista actualmente en el poder, la ensoñación del PT también es perjudicial para Brasil.

El PT no reconoce los errores que sumieron al país en la peor recesión de su historia en la década de 2010. Así, el partido sugiere que Lula adoptará las mismas políticas económicas desastrosas de siempre en un posible tercer mandato. Esto es combustible para el antipetismo que turba a Bolsonaro.

Además, al descalificar a cualquiera que no se alinee con el PT, tachándolo de “golpista” y “neoliberal radical”, los petistas reducen sus posibilidades de atraerlos en una contienda con Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022.

Puede leer: ¿Vuelta a la mesa de negociación?

El desastre económico del PT se produjo gradualmente. En su primer gobierno, Lula se enfrentó a grandes retos y obtuvo resultados sorprendentes gracias a una virtuosa coalición programática que, por desgracia, no duró.

Las políticas redistributivas como Bolsa Família son importantes, pero sólo con un proceso de crecimiento sostenible podremos revertir siglos de exclusión social. Para ello, se necesitan políticas económicas predecibles, capaces de proteger la estabilidad de la moneda, garantizar el equilibrio de las cuentas fiscales y reforzar el entorno empresarial.

En el segundo gobierno de Lula, quedó claro que ese no era el objetivo del PT. Su objetivo era ampliar el gasto público e intervenir en la economía a través de empresas estatales y autarquías como el Banco Central, siguiendo la cartilla de los economistas del PT.

El cambio de orientación económica comenzó con el ascenso de Rousseff y Mantega al final del primer mandato de Lula, sustituyendo al equipo que había sentado las bases del crecimiento en la década de 2000. El gasto se aceleró con la crisis internacional de 2008 y se agravó durante el gobierno de Rousseff, cuando comenzaron a aparecer los malos resultados.

Las costosas subvenciones no aumentaron la inversión. La inflación superó el objetivo, pero el Gobierno obligó al Comité de Política Monetaria (COPOM) a recortar el tipo de interés básico en 2011. A partir de entonces, Dilma congeló los precios administrados en un torpe intento de controlar la inflación.

Se trata de una flagrante inversión de prioridades. Las políticas macroeconómicas deben mantener la estabilidad de la economía para que las empresas inviertan, trabajen y produzcan más. El presidente hizo lo contrario, utilizando las empresas estatales como herramienta para alcanzar los objetivos macroeconómicos. Como resultado, la economía entró en estanflación (recesión inflacionaria).

El virtuosismo del primer gobierno de Lula se debió, en parte, a que el presidente y otros dirigentes del PT formaron un equipo capaz de combinar la estabilidad económica con las políticas de distribución de la renta. Pero los méritos de la fiesta se acaban ahí. Al distanciarse del consenso económico construido a principios de la década de 2000, el segundo gobierno de Lula y el primero de Dilma produjeron un verdadero desastre. La estanflación de la década de 2010 castigó especialmente a los más pobres, revirtiendo los logros sociales de la década anterior.

Sin embargo, a pesar de sus terribles fracasos, el PT se niega a hacer una autocrítica. Cuando se reintrodujo políticamente en el país el mes pasado, Lula se adhirió a su realidad paralela habitual, caracterizando a Petrobrás como una “empresa estatal bien gestionada”.

Puede leer: Iglesias alemanas bendicen a parejas del mismo sexo desafiando al Vaticano

La mayor empresa de Brasil no sólo fue víctima de corrupción: la interferencia del gobierno en los precios de los combustibles y en las subastas de los campos petrolíferos causó aún más estragos. La corrupción es terrible, pero no es nuestro peor mal. Probablemente no llegaríamos a ser un país desarrollado sólo con políticos honestos, pero tendríamos alguna posibilidad si no insistiéramos en políticas económicas equivocadas.

Sin asumir tal fracaso en la conducción de la economía, el PT sólo puede explicar la caída del partido basándose en teorías conspirativas. Sí, la condena de Lula y el impeachment de Dilma fueron ilegítimos. Sin embargo, ambas atrocidades institucionales sólo ocurrieron en Brasil debido a la crisis económica generada por estos dos ex presidentes. Más que una simple venganza de la élite, la caída del PT fue la consecuencia de sus propios errores.

La economía y la política son fuerzas interdependientes que se relacionan entre sí de forma notablemente compleja. Los presidentes tienen más probabilidades de no ser reelegidos cuando el país está en estanflación. Como resultado, Dilma estuvo a punto de perder en 2014 y Bolsonaro puede fracasar el próximo año.

Sin embargo, cuando las crisis económicas son demasiado profundas, la propia democracia es capaz de colapsar. Esto es lo que ocurrió en 1964 y, de forma más gradual pero igualmente desafortunada, está en marcha en Brasil desde 2014.

La insistencia del PT en una visión equivocada del pasado reciente fortalece el proyecto autoritario de Bolsonaro, contrarrestando los efectos nocivos de su espantosa “necropolítica”. Esta narrativa del PT hace imposible una amplia coalición de demócratas brasileños —incluyendo a los PTistas— cuya fuerza electoral podría librar al país de la autocracia que Bolsonaro pretende imponerle.

El desastre económico de la década de 2010 fue ante todo obra del PT; el bolsonarismo fue su consecuencia política. Para que la historia no se repita, es imprescindible que los culpables reconozcan sus errores.

Leonardo Weller es Historiador económico. Profesor de la Escuela de Economía de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas (EESP/FGV). Investigador honorario del University College London. Doctor en Historia Económica por la London School of Economics and Political Science.

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de información crítica y veraz sobre América Latina.