La foto con un narco que complica al presidente de Paraguay

- EFE

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, aseguró que está abierto a cualquier investigación en su contra al salir al paso de una foto divulgada hoy en la que se le ve junto a un presunto líder narco que fue detenido el jueves en una operación contra el trafico de drogas.

En la foto, viralizada en las redes sociales, aparece el presidente junto a Reinaldo Cabañas, alías Cucho, arrestado en el curso de un operativo que ha destapado además supuestos vínculos con esa red criminal de agentes de la Fiscalía de Ciudad del Este, la segunda urbe de Paraguay.

Al respecto, y al margen de que la foto pueda o no ser un montaje, Abdo Benítez admitió que el lugar que aparece en la imagen en su residencia, la cual utilizó como sede oficial durante su campaña a la Presidencia para las elecciones del pasado abril.

"Esa foto no sé, ese es el quincho de mi casa donde nosotros hemos hecho toda la campaña de la Junta de Gobierno y de las elecciones nacionales, he recibido y tengo más de tres millones de fotos", dijo a los periodistas en la residencia presidencial.

"Hoy no puedo decir si es falsa o si es verdadera, lo que sí puedo decir es que yo no lo identifico a la persona, yo me he sacado muchísimas fotos con mucha gente", ahondó el presidente a los medios.

Agregó que durante su campaña recibió en su residencia a una gran cantidad de personas de diferentes delegaciones regionales que trabajaban por el triunfo de su candidatura y con cuyos representantes se hizo fotografías.

Tras la detención de Cabañas, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que uno de los vehículos del supuesto narco había sido utilizado por Ulises Quintana, un diputado de Colorado Añetete, el sector del Partido Colorado que preside Abdo Benítez.

Quintana reconoció hoy en un comunicado que Cabañas le había prestado como una opción de compra esa camioneta, que el jueves fue entregada por su abogado a las autoridades.

Y aclaró que desconocía su presunta condición de narcotraficante y que le fue presentado como un empresario propietario de varios moteles en Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

Al respecto, y preguntado si Cabañas pudo haber donado fondos para su campaña, Abdo Benítez dijo que en la contabilidad oficial de la misma no figura el aporte de esa persona.

Pero dijo desconocer a quiénes pudieron haber recurrido para lograr apoyo financiero los candidatos de su movimiento que se presentaron por Alto Paraná en esas elecciones, en las que también se votó la composición del Congreso.

"Nosotros tenemos una contabilidad limpia de campaña, donde no figura el aporte de esta persona. Ahora, en Alto Paraná, por ejemplo, nosotros tuvimos cuatro o cinco candidatos a diputados, no solo uno. A quienes recurren ellos para su financiación, en sus campañas regionales, nosotros no conocemos", dijo.

No obstante, indicó que la posible vinculación de Quintana con Cabañas debe de ser aclarada por él mismo e investigada por la Justicia.

"Lo que nosotros no vamos a hacer es dotarle de privilegios ni nada a nadie, todos igual ante la Justicia, desde el presidente hasta el último funcionario del Estado", recalcó.

Durante el operativo del jueves, la Senad, junto a agentes de la Fiscalía, allanó varios negocios y viviendas lujosas en Ciudad del Este, en una de las cuales fue arrestado Cabañas y varios de sus principales colaboradores.

También fueron registradas dos unidades de la Fiscalía y se detuvo a un funcionario del Ministerio Público, mientras que hay un fiscal bajo investigación por supuesta relación con Cabañas.

El operativo se saldó con la incautación de unos 22 kilos de cocaína y varios miles de dólares, así como vehículos de alta gama.

Horas antes de la divulgación de la foto, Abdo Benítez visitó la base de la Senad en Ciudad del Este para felicitar a ese cuerpo por el operativo, y prometió que no permitiría ningún tipo de impunidad en la lucha contra el crimen organizado.