La fotografía (¿racista?) que pone en problemas a Justin Trudeau en Canadá

¿Es una acción racista pintarse la cara de negro para una foto? La polémica está encendida en Canadá, porque el primer ministro, Justin Trudeau, lo hizo en 2001. Lo grave es que la imagen sale en plena campaña electoral y le está costando a Trudeau.

Por eso, él aceptó que fue una imprudencia. "No debería haberlo hecho", dijo en una improvisada conferencia de prensa. "Fue un error (...) Lamento profundamente. Me disculpo profundamente. Realmente lo siento ", agregó el político canadiense que busca un segundo mandato en las urnas el próximo 21 de octubre.

Foto: AFP / TIME MAGAZINE/TIME TWITTER

Trudeau se negó a contestar si creía que debería presentar su dimisión dado que varios candidatos a diputado para las elecciones generales de octubre han tenido que renunciar tras descubrirse posiciones racistas en antiguos mensajes en medios sociales.

¿De dónde sale la foto?

La imagen fue revelada por la revista estadounidense "Time", que revela que la imagen en la que aparece Trudeao vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza, con la piel pintada de negro y rodeado de cuatro mujeres fue hecha en 2001 cuando era profesor en la West Point Grey Academy, un reputado instituto privado de Vancouver (Columbia Británica). Entonces Trudeau tenía 29 años y fue tomada del anuario 2000-2001 de este centro de enseñanza y fue tomada durante una fiesta temática llamada “Noches árabes”.

"Estoy disfrazado con un traje de Aladino y me maquillé, no debería haberlo hecho", detalló Trudeau. "Es algo que no consideraba racista en ese momento, pero hoy reconozco que fue racista y lo lamento profundamente", expresó.

La imagen cayó muy mal en Canadá y los críticos de Trudeau le reprochan presentarse como "multiculturalista".

En Norteamérica, que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color es considerado racista desde hace décadas.

Trudeau también reconoció que no era la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona de color. "Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación que canté 'Day-O' con maquillaje", explicó Trudeau.

Preguntado qué dirá al electorado, Trudeau afirmó que pedirá a los canadienses que le perdonen: "Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo".

Precisamente, uno de sus rivales de cara a las elecciones de octubre, el líder del tercer partido canadiense, el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata (NPD), Jagmeet Singh, es de origen sij y siempre viste con un turbante.

Singh, el primer miembro de una minoría visible que lidera un de los grandes partidos canadienses, declaró tras la publicación de la foto que el comportamiento de Trudeau es un insulto para muchos canadienses de color.

"Lo que representa es mofarse de alguien por su vida y por lo que son sus experiencias vitales. Creo que necesita responder por sus acciones. Creo que necesita responder la cuestión de porqué lo hizo", dijo Singh.

"El racismo es real -añadió el líder socialdemócrata-. La gente en esta sala lo ha sentido, ha oído esta historia. Lo he experimentado en mi vida. Tiene que responder esas cuestiones".

Otros casos

Varios políticos estadounidenses se han visto envueltos en diferentes escándalos en los últimos años, al descubrirse imágenes de "blackface" ("cara negra"), término que data aproximadamente de 1839 en los llamados "espectáculos de juglares".

Artistas blancos se llenaban la cara de pintura, grasa o cera para zapatos y se dibujaban labios exagerados haciendo una caricatura de los negros.

Los estereotipos retratados -que los negros eran de alguna manera inferiores, ignorantes, flojos e incluso animales- cementaron actitudes racistas durante décadas. Algunas de esas imágenes todavía existen hoy.

Trudeau es un ferviente defensor del multiculturalismo y al menos seis miembros de su gabinete tienen herencia asiática o africana. Pero el escándalo seguramente empañará su imagen de niño dorado, que ya ha sufrido otras acusaciones éticas.

Trudeau es hijo del exprimer ministro Pierre Trudeau, considerado el padre del Canadá moderno.