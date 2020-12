La historia de amor de una pareja con síndrome de Down en Túnez Noticias destacadas de El Mundo

Sowar y Fouad nacieron con síndrome de Down. Se conocen desde que eran niños y su amor fue creciendo a través de los años. Fouad le pidió matrimonio a Sowar y sus familias compartieron el acontecimiento en las redes sociales. Sin embargo, muchas personas en Túnez no aceptan esta historia de amor. Según el hospital Charles-Nicolle de Túnez, alrededor de 200 niños nacen con síndrome de Down cada año, los familiares de Sowar y Fouad denuncian que no hay centros especializados para tratar estos casos. En este video le contamos su historia.

