#ElMundoNoEsComoLoPintan: las lecciones de Pepe Mújica sobre la pandemia. "Hoy, si pudiera creer en Dios, diría que la pandemia es una advertencia a los sapiens", dice el expresidente uruguayo. Para él la pandemia es un aviso de lo que está por llegar. De cómo el liberismo mutó y abandonó su humanismo. Diseño: @divisionbell28 #Uruguay #Pandemia #Coronavirus #COVID19 #PepeMujica #Humanismo #Dios #Aislamiento #Ciencia #Crisis #Bienestar #ElEspectador