La historia de Luna: consoló a un migrante en Ceuta y tuvo que cerrar sus redes sociales

El lunes durante la marea migratoria que llegó a Ceuta, en España, hubo una imagen que llamó la atención: una trabajadora de la Cruz Roja abrazó a un inmigrante, conmovida por su llanto; tuvo que cerrar redes por los ataques que recibió. La xenofobia no sabe de humanidad.

Luna es una joven trabajadora de la Cruz Roja en España. Tiene 20 años y, como todos los españoles, se sintió abrumada con la marea migratoria que el lunes llegó a Ceuta, enclave español vecino de Marruecos. Ese día, cerca de 8.000 migrantes, según datos de las autoridades españolas, llegaron a territorio español con engaños.

La mayoría de inmigrantes, muy jóvenes, llegaron nadando a Ceuta, tras recibir información de que sería fácil ingresar a España, ya que se habían abierto las fronteras; una información falsa, que muchos jovencitos creyeron y desesperados por la falta de oportunidades en Marruecos se aventuraron en el mar Mediterráneo.

Los españoles se declararon conmovidos, asustados y muchos indignados con la situación del lunes, e incluso acusaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez de debilidad, en incluso de haber permitido esta situación.

Pero hubo una historia que reportó el periódico ABC y que mostró la cara más fea de la xenofobia. Se trata de la historia de Luna, una trabajadora de la Cruz Roja. Cuenta el diario español que Luna nació en Móstoles (Madrid) y llegó a Ceuta porque está haciendo prácticas de la carrera de integración social. Ella y varios compañeros fueron para ayudar en la crisis migratoria.

Esta jovencita protagonizó una imagen que se volvió viral: un emotivo y sincero gesto abrazó a un inmigrante marroquí que no puede dejar de llorar, tras ser detenido, al llegar nadando a Ceuta.

“Se me cae el puto alma al suelo. No creo en ningún dios, pero estoy segura que si viviera las situaciones que ha vivido esta gente lo haría”, expresó Luna a través de su cuenta de Twitter, a lo que añadía: “Qué frustración, qué cansancio y qué rabia. Ayuda humanitaria no es quitarse a las personas de encima, es atender sus necesidades y más en estas condiciones. Es raro que te den las gracias por algo que debería ser normal”.

Sus palabras la obligaron a cerrar las redes, pues recibió una andanada de insultos, ataques y mensajes de odio. Sí, la xenofobia es un mal que se extiende por todo el mundo y que urge detener, pues estigmatizar a los migrantes no es la solución a una crisis de alcance global.