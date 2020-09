La incansable pelea de Marcus Rashford contra la pobreza alimentaria

El futbolista del Manchester United ha redoblado su compromiso para acabar con el hambre que padecen los niños en su país. Ahora, junto a un grupo de expertos, le pide al gobierno expandir los programas de acceso a alimentos para millones de menores en Reino Unido.

Marcus Rashford se ha convertido en una estrella para el Manchester United, uno de los equipos de fútbol más laureados del planeta. Hoy, gracias a su trabajo, ya no tiene que preocuparse por si habrá comida en su mesa al final del día. Sin embargo, este joven de 22 años no deja de pensar en cómo su madre, hace solo algunos años, lloraba hasta quedarse dormida tras trabajar en turnos de 14 horas porque no sabía cómo iba a llegar a fin de mes y cómo podría alimentar a sus hijos.

Según las estadísticas oficiales de Reino Unido, la proporción de niños en situación de pobreza, como Rashford hace algunos años, es alarmante. Uno de cada tres niños en el país vive en esta condición y por lo menos 2,5 millones de hogares, el 19%, tienen inseguridad alimentaria, lo que significa que las familias no tienen dinero para adquirir suficientes alimentos o no pueden comprar una variedad necesaria para mantener una dieta saludable.

El hambre no solo les produce agotamiento a los menores y la mala alimentación problemas como la obesidad, sino que al acogerse al servicio de comidas escolares gratuitas cargan con etiquetas y estigmas por su condición económica que los separan del resto de sus compañeros. Así, la pobreza alimentaria no solo termina afectando a los niños a nivel físico, sino también mental.

“La inseguridad alimentaria conlleva un enorme costo humano que los niños probablemente soportarán por el resto de sus vidas, afectando sus relaciones, logros y salud mental y física”, explica la Food Foundation en una investigación. “Esta escala de problemas requiere una acción sistémica, no pegar proyectos de yeso”, agrega la investigación, pues se ha demostrado que no basta con aumentar los empleos en el país, sino que se necesita una ayuda más fuerte de parte del gobierno.

Rashford es consciente de esta situación y no quiere que otros niños padezcan las condiciones en las que él vivió durante su infancia. Por eso, desde principios de 2020 se convirtió en un activista conocido que busca atraer la atención del gobierno hacia este preocupante y silencioso problema mediante su popularidad como deportista.

Pero no han sido solo palabras. El futbolista, además de realizar grandes donaciones, ha formado un grupo de trabajo dedicado a examinar soluciones para acabar con la pobreza alimentaria infantil en Reino Unido, el cual ya ha hecho tres recomendaciones de política nacional.

La primera recomendación es la expansión de las comidas escolares gratuitas a todos los niños de un hogar con subsidios del gobierno, lo que serviría para entregar apoyo a más de 1,5 millones niños de siete a 16 años.

Luego está una demanda para la expansión de la oferta de comidas escolares gratuitas durante el periodo de vacaciones escolares, con el cual se espera ayudar a más de 1 millón de niños. Y finalmente está el aumento del valor de los vales de apoyo para beneficiar a cerca de 300.000 mujeres embarazadas y a niños menores de 4 años.

Poco a poco, Rashford ha logrado algunos cambios. En junio forzó a que el gobierno continuará emitiendo comidas escolares gratuitas y cupones de alimentos durante las vacaciones para luchar con un fenómeno conocido como “el hambre de vacaciones”, el cual se experimenta cuando los niños entran al periodo de vacaciones escolares y, por ello, dejan de recibir los beneficios de comida que les otorgan sus escuelas.

El siguiente paso de Rashford fue reunir a un grupo de empresas de alimentos y tiendas de comestibles para que presionen al gobierno a invertir en los fondos para combatir el hambre en los niños, el cual estará trabajando durante las próximas seis semanas en compartir historias sobre niños en situación de pobreza con el objetivo de hacer visible el problema en el país.

La lucha de Rashford llega en un momento crucial, pues se teme que con el impacto económico derivado de la pandemia de coronavirus más niños pasen a una condición de pobreza en el país. Según el diario The Guardian, la inseguridad alimentaria se ha disparado tras la pandemia, aumentando el riesgo de desnutrición y obesidad en los menores.

La Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) señala que miles de personas han reducido su la ingesta de calorías y la calidad de los alimentos ingeridos, causando un impacto físico y emocional de gran alcance.

“Nuestra investigación muestra que nuestros hábitos alimentarios cambiaron rápidamente durante el encierro y que la inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema para muchas personas”, dijo la directora ejecutiva de la FSA, Emily Miles.

Entre las grandes preocupaciones de la FSA está el precio de los alimentos, el cual se ha disparado tras la pandemia. La crisis ha llevado a que muchas personas consuman alimentos después de vencerse su fecha de caducidad, lo cual las pone en riesgo de intoxicación alimentaria. Por otro lado, el orgullo de algunos ciudadanos los ha llevado a evitar las comidas gratuitas, pues se sienten avergonzados de no poder mantener a sus familiares y prefieren cortar su alimentación que aceptar la caridad.

“Estos informes hablan de la brutal realidad de ser demasiado pobre para poner una comida en la mesa y de lo debilitante que es esto para los hogares con niños. Todos los escenarios apuntan a un empeoramiento de esta sombría situación a menos que el gobierno actúe ahora”, dijo Anna Taylor, directora ejecutiva de un grupo de expertos de Food Foundation a The Guardian.

En cuanto a los niños, la Food Foundation reveló en mayo que más de 200.000 se vieron obligados a saltarse comidas durante el cierre del país que comenzó el 23 de marzo. En abril, se estimó que 1,5 millones de personas pasaban un día entero sin comer en un día determinado, en parte porque los cierres de escuelas ejercen más presión sobre los presupuestos familiares.

“Las madres y los padres están criando a hombres y mujeres jóvenes respetuosos y elocuentes que, en realidad, son parte de un sistema que no les permitirá la oportunidad de ganar y triunfar. Agregue cierres de escuelas, despidos y licencias en la ecuación y tenemos un problema que podría afectar negativamente a las generaciones venideras. Todo comienza con la estabilidad en torno al acceso a los alimentos… Esta es la verdadera realidad de Inglaterra en 2020″, escribió Rashford.

