La pequeña ciudad que se convirtió en el primer blanco de guerra de Hitler hace 80 años

Poco conocida más allá de Polonia, la tragedia de la pequeña ciudad de Wielun, la Guernica polaco-judía bombardeada de manera masiva por la Luftwaffe el 1º de septiembre de 1939, vuelve a la luz 80 años más tarde.

Aún quedan testigos en Wielun y sus recuerdos permanecen vivos.

"Al alba, cuando aún estaba gris afuera, me despertó un sonido extraño, un rugido potente que nunca había oído. De pronto, el techo se fisuró y los vidrios estallaron en pedazos. Nuestras ventanas daban a la calle donde cayeron las primeras bombas, un poco más lejos, sobre el hospital".

Zofia Burchacinska tiene hoy en día 91 años, pero se acuerda perfectamente del día en que su ciudad se convirtió en el primer blanco de la guerra iniciada por Hitler.

Nunca se estableció el número exacto de víctimas, pero las estimaciones van de varios cientos a más de mil muertos.

"Wielun, donde murieron niños, mujeres y ancianos, es un símbolo de la guerra total", dice el historiador Jan Ksiazek, director del museo de la Tierra de Wielun.

El sonido estridente que aterró a la niña de 11 años era el de las sirenas, apodadas "trompetas de Jericó", colocadas en el tren de aterrizaje de los "bombarderos en picada" Junkers Ju 87.

La orden de bombardear Wielun, una ciudad de unos 16.000 habitantes del centro de Polonia, la dio el general Wolfram von Richthofen, el exjefe de la Legión Cóndor, cuyos aviones habían arrasado la ciudad vasca de Guernica en 1937, un drama que inspiró la famosa tela de Picasso.

En los dos casos se trató de masacrar a una población civil sin defensa con el objetivo de sembrar el pánico.

"Huimos con mi madre atravesando la plaza del mercado, ya repleta de escombros. Una parte estaba en llamas, se trataba de una perfumería que ardía, llena de productos inflamables", recuerda Burchacinska.

"Recién regresé a Wielun tras la supuesta liberación, con la llegada del ejército rojo", dice. "No reconocí la ciudad, mi padre tenía que llevarme de la mano para ir a la escuela. No había más mercado, no había calles".