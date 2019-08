La presión de Trump da resultados: Israel veta entrada de congresistas musulmanas de EE. UU.

Una vez más queda en evidencia la fuerza que tiene Estados Unidos sobre Israel. Un tuit de Donald Trump rebasó la copa y logró que Israel prohibiera la entrada al país de dos congresistas musulmanas, las demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib. Ambas hacen parte del grupo de funcionarias a las que el mandatario ha atacado constantemente durante las últimas semanas.

Todo esto, a pesar de que Jerusalén llevaba estudiando la situación desde hace unos días. Sin embarlo la estocada final se dio hoy en 207 caracteres: "Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de las representantes Omar y Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para que cambien de opinión", señaló Trump en esa red social.

Representatives Omar and Tlaib are the face of the Democrat Party, and they HATE Israel!