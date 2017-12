Ella es la primera mujer con síndrome de Down que participa en Miss USA

Redacción Mundo

Con su cabello rubio y su actitud triunfadora, Mikayla Holmgren desfiló en la pasarela del Miss Minnesota USA, convirtiéndose en la primera mujer con síndrome de Down que compite en el certamen de ese estado y, al parecer, del Miss USA en general. Lea también: Un hotel atendido por personas con síndrome de Down.

Al pavonearse por la pasarela y presentarse ante el público, Holmgren de 22 años, bailarina, modelo y estudiante de la universidad de Bethel, hizo a la multitud estallar en aplausos.

Tras solicitar a su madre ser parte del concurso, esta la inscribió sin esperanzas de que se le permitiera su participación. Sin embargo, la respuesta de los organizadores fue positiva y desde entonces empezó la aventura de Holmgren. Puede leer: Serie "Mi vida con síndrome de Down" estrena segunda temporada.

"Ella ha abierto puertas e inspirado a otros a intentarlo", dijo Sandi Holmgren, la madre de Mikayla al medio estadounidense Star Tribune.

La joven desfiló un traje de baño coral de una pieza y luego un elegante vestido azul con lentejuelas. Todas las veces que estuvo en el escenario demostró seguridad y alegría. Lea también: Por no saber el padre nuestro, niegan primera comunión a niña con síndrome de Down.

Al final, Holmgren no logró llevarse la corona, pero sí dos reconocimientos: el Espíritu de Estados Unidos y el Premio del Director.

"No lo esperaba", dijo Holmgren a Star Tribune. "Estaba llorando en el escenario cuando me dijeron que mi amiga me hizo una hermosa nota que me ayudó a ganar el premio Espíritu".Puede leer: Historias que rompen tabúes en el día mundial del síndrome de Down.

La joven se refería al escrito que le dedicó Miss Minnesota USA 2017, Meridith Gould, a quien dio un caluroso abrazo de agradecimiento.

La directora del certamen Denise Wallace Heitkamp leyó la carta de nominación de Holmgren:

"Haces que la gente sonría cada vez que hablas, animas, sonríes y bailas. No hay nada de normal en ti y por qué ser normal cuando puedes ser grandioso. Nunca has deseado privilegios especiales, sino que siempre te tratan como a los demás. Tienes el espíritu de Miss USA, siendo siempre fiel a ti misma. Tienes altruismo, humildad y la capacidad de superar obstáculos con una sonrisa en tu rostro y emoción en tu corazón".

A lo que Wallace completó comentando que "el entusiasmo de Mikayla, como pueden ver, nos ha motivado como personal y su presencia positiva la hizo una concursante sobresaliente".

En cuanto a las ganadoras del certamen, Kalie Wright fue coronada Miss Minnesota USA este año, y Peyton Schroeder fue nombrada Miss Minnesota Teen USA.

Por su parte, Mikayla Holmgren anunció que "quiero hacer más concursos, pero necesito graduarme. También me gustaría modelar o bailar".